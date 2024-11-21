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AFAD'dan Hava Uyarısı: Türkiye'nin 3'te 2'si için Sarı Kodlu Uyarı

AFAD'dan Hava Uyarısı: Türkiye'nin 3'te 2'si için Sarı Kodlu Uyarı
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AFAD Başkanı Okay Memiş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdiğini duyurdu. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Antalya başta olmak üzere birçok ilde tedbirler alındığı belirtildi. Kriz merkezleri oluşturulduğu ve vatandaşların uyarılara dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdi." dedi.

Memiş, AA muhabirine, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı verilen illere ilişkin açıklama yaptı.

Gelen bütün meteorolojik uyarıları dikkate aldıklarını bildiren Memiş, "Uyarı sarı kodlu olsa bile çok önemsiyoruz. Saatler içerisinde bu ikaz turuncuya ya da kırmızıya dönebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdi. Antalya için bu ikaz öğle saatlerinden sonra turuncuya döndü." diye konuştu.

Özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş bölgelerinde turuncu kodlu ikaz olduğunu, ikazları alır almaz hemen tedbirlerin artırılması için şehirlerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara iletişime geçtiklerini ifade eden Memiş, Antalya'daki olumsuz hava koşulları için vatandaşlara SMS yoluyla bildirimde bulunacaklarını belirtti.

Belediye ve cami hoparlörlerinden de ikazda bulunduklarını anlatan Memiş, valilik, kaymakamlık, belediyeler, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, iş makineleri olan kurumlarla, dere yatağı ve riskli bölgelerde önleyici tedbirler için teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Valiliklerde kriz merkezleri oluşturulduğunu da dile getiren Memiş, "Merkezlerde aşırı yağışların afetlere dönüşmesini engellemek için tedbir alıyoruz." dedi.

AFAD Başkanlığındaki kriz merkezinde, kent izleme sistemleriyle anlık olarak şehirleri izlediklerinin altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"Riskli bölgeleri biz de buradan görüyoruz. Bugün ve yarın akşama kadar sürecek şiddetli yağış ve rüzgar dolayısıyla uzman ekiplerimizi illerimize takviye olması için görevlendirdik. Vatandaşlarımız uyarılarımıza özellikle dikkat etsin, dere yataklarından uzak dursun. 'Bu su beni götürmez' diye düşünüyorlar ama ayak bileğini geçen 15 santimetrelik su, debisi yüksekse ayağı yerden kesebilir. 30 santimetrelik debisi olan su araçların tekerini yerden kesip, sürüklenmesine neden olabilir."

Memiş, bütün tedbirleri aldıklarını, 7/24 teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, bir telefon kadar vatandaşlara yakın olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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