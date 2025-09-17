Adnan Menderes ve Arkadaşları, İdam Edilişlerinin 64. Yılında Anıldı

Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 64'üncü yılında Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törende dualarla anıldı, kabirlerine karanfiller bırakıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 Mayıs'la açılan karanlık tünel, 12 Mart'la, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la, 27 Nisan'la uzatıldı. 15 Temmuz ise bu kirli zincirin kanlı bir halkasıydı. Ama bu aziz millet, her seferinde aynı cümleyi daha gür bir sesle söyledi, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Tankı durduran yürek, muhtırayı yıkan irade, darbeleri bozan sağduyu hep bu cümleden doğdu" dedi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 64'üncü yılında Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, merhum siyasetçilerin aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı. Tören Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlarken, Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi. Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı.

'DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ OLARAK EBEDİYEN YAŞAYACAKLAR'

Anma programında konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehadetlerinin 64. yıl dönümünde, Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes'i dava arkadaşları, merhum bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle yad ediyor, Onlar, milletimizin vicdanında, demokrasi şehitleri olarak ebediyen yaşayacaklar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Merhum Adnan Menderes, kürsüde milletin sesi, meydanlarda milletin nefesi, Yassıada'da milletin vicdanı ve Darağacında ise bu toprakların sarsılmaz onuruydu. O, toprağa düşüp de milyonların kalbinde filizlenen bir yiğitti. Aydın'ın Çakırbeyli köyünden çıkan o yiğit Anadolu evladı, 'Yeter! Söz milletindir!' diyerek, milletimizin teveccühüyle, Cumhuriyet tarihimizin 9. Başvekili oldu. Aziz milletimizin hayalini kurduğu, büyük kalkınma hamlelerini başlattı. Fakat bu yürüyüş, 27 Mayıs sabahı tank paletleriyle akamete uğratıldı. Milli irade, vesayet çizmeleriyle çiğnendi. Yassıada, işte o günlerde bir milletin onurunun mahküm edilmeye çalışıldığı bir utanç sahnesine dönüştü. Aralarında 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın, nezaket timsali Başvekilimiz Adnan Menderes'in ve bakanlarımızın, komutanlarımızın, milletvekillerimizin bulunduğu 592 kişi, 11 ay boyunca yargılandılar" ifadelerini kullandı.

'ADNAN MENDERES'İN SON NEFESTE HAYKIRDIĞI SÖZ, MİLLET SAĞ OLSUN'

Bakan Yerlikaya, "Hücrelerde, zindanlarda, İnsanlık dışı işkencelere maruz bırakıldılar en nihayetinde o kara seherde, Başvekilimiz Menderes'i, Bakanlarımız Zorlu ve Polatkan'ı idam sehpasına çıkardılar. Hüküm verdiler, 'ibret olsun' dediler. Evet, ibret oldu! İbreti alem gördü ki milletimizin iradesine hiçbir darağacı son veremez! Adnan Menderes'in son nefeste haykırdığı söz, cesaretinin ve mirasının özeti oldu. 'Millet sağ olsun!' Evet, millet sağ olsun Çünkü o bu topraklarda, milletimizin iradesini esir almaya kalkan her elin, vicdanlarda ebediyen mahküm olacağını çok iyi biliyordu. O bize, iradenin millet, siyasetin hizmet, ölçünün demokrasi olduğunu gösterdi. Onun için unutulmadı ve bugün hala milyonların gönlünde yaşamaya devam ediyor. Adnan Menderes'in ölümü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir demişti nitekim öyle de oldu" şeklinde konuştu.

'SANDIK, MİLLETİN SÖZÜDÜR, HUKUK, DEVLETİN TEMİNATIDIR İRADE, MİLLETİN TARTIŞILMAZ HÜKMÜDÜR'

Bakanı Yerlikaya, "Tarihin her döneminde vesayet gölgeleri oldu, terör tehditleri oldu, ekonomik ve siyasi saldırılar oldu. Ama hiçbirisi bu aziz milleti yolundan çeviremedi. 27 Mayıs'la açılan karanlık tünel, 12 Mart'la, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la, 27 Nisan'la uzatıldı. 15 Temmuz ise bu kirli zincirin kanlı bir halkasıydı. Ama bu aziz millet, her seferinde aynı cümleyi daha gür bir sesle söyledi, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Tankı durduran yürek, muhtırayı yıkan irade, darbeleri bozan sağduyu hep bu cümleden doğdu. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, "Meşruiyetini milletten alan, sırtını sadece millete dayayan, milletin çizdiği rotadan sapmayan bir iktidar anlayışından geliyoruz çünkü biliyoruz ki Sandık, milletin sözüdür, Hukuk, devletin teminatıdır İrade, milletin tartışılmaz hükmüdür ve bu üç değer bir araya geldiğinde ortaya çıkan güç, Türkiye'yi her türlü saldırıya karşı, sarsılmaz bir kudrete taşımaktadır. Bugün, Savunma sanayiinden diplomasideki etkinliğimize, Enerjiden tarıma, teknolojiden insani yardımlara kadar attığımız her adımda, Menderes'in yarım kalan cümlelerini tamamlıyor ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk satırlarını yazıyoruz. Türkiye Yüzyılı, yalnız bugünü değil, yarınları da kucaklayan bir vizyondur. Bu vizyon; dünden ders alan, bugünü hakkıyla yaşayan, yarını ise umutla inşa eden büyük bir yürüyüşün adıdır" dedi.