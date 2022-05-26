Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Törenle Açıldı - Haberler

Açılışa, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe,SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Konukoğlu ailesi, protokol üyeleri, iş insanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Gaziantep'te son yıllarda yapılan derslik sayısı Cumhuriyet tarihinde yapılanın 2 katı

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Davut Gül, hemen hemen her hafta okul açılışları yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Okullarımızın bir kısmı toplu açılış olarak yapıyoruz. Bir kısmını da doğrudan yapıyoruz. Yapımı devam eden 6 bin dersliğimiz var. Tamamlanan 4 bin. Bu yaklaşık olarak Cumhuriyet tarihinde 80, 90 yılda yapılan derslik sayısının iki katıdır. Şehrin ihtiyaçları var. Bu açıdan baktığımızda kendimize özgü modeller gerçekleştiriyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ederim. Allah her birinden razı olsun" dedi.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise: "Gaziantep'i eğitim adına önemli bir konuma taşımakta önemli gayretleri bulunan Vali Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Konukoğlu Ailesine, hayırseverlere ve eğitim alanında adım atan herkese teşekkür etti.

Gaziantep denildiğinde akla spor şehri gelecek, Gazi Şehrin sporcu çocukları gelecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada: "Eğitim adına yapılan çalışmalar akşamdan sabaha olmuyor. Öncelikle bu süreci koordine eden bir Vali var. Hakikaten şehre babalık yapıyor. Akabinde bu şehirde Konukoğlu ailesi gibi olağanüstü bir aile var. Bir aile düşünün doğumdan ölüme herkesin yaşamına dokunuyor. Gaziantep modelini yaşatan, Gazi Şehrimiz olarak bugünkü sanayi şehri sıfatımızın sebeplerinden biri olan Konukoğlu ailesidir. Gaziantep'te bu modelin en büyük temsilcileri hayırsever iş insanlarımızdır.

Törene katılan gençlere seslenerek her birinin kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Şahin: "Eğitim şehri gayesinin altını doldurmalıyız. Sizi her yönden yetiştirmemiz lazım. ' Spor Şehri' dedik. Hangi spor branşında daha iyi iseniz o alanda size teşvikler sunarak, eğitimler vererek, tesisleri açarak destek olmalıyız. Önemli olan şey, yetenek taraması yapmaktır. Siz öğrencilerimizden tek istediğimiz şey hedefe ulaşmaktır. Hedefimiz ise ' Spor Şehri' olarak anılmaktır. Gaziantep deyince akla fıstık ve baklava geliyor artık Gaziantep denildiğinde akla spor şehri gelecek, Gazi şehrin sporcu çocukları gelecek." diye konuştu.

Her spor branşında dünya çapında sporcular yetiştireceğiz…

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı hayırsever iş insanı Adil Sani Konukoğlu konuşmasında: "Değerli misafirlerimiz, bugüne kadar yaptığım açılışlar arasında en heyecan verici ve en keyifli açılışlardan biri oldu. Sayın Valimizin gayretleriyle bugün bu okulun açılışında bulunuyoruz. İnşallah artık hem Gaziantep'e hem de ülke ve dünya çapında sporcular yetiştireceğiz. Çeşitli spor branşlarında Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nde edinilen eğitim, deneyim sayesinde her spor branşında dünya çapında sporcular yetiştireceğiz. Bu konuda gerekli çalışmaları yaparak, geriye kalan malzeme eksiklerimizi tespit ederek hızlı bir şekilde tedarik edeceğiz." dedi.

Hayırsever SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nin gençlerin kariyeri ve geleceği açısından önemli bir eğitim alanı oluşturacağını aktararak, açılış töreninde bulunan gençlere ve protokol üyelerine katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan dualar eşliğinde kurdele kesilerek açılış yapıldı. Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konukoğlu Ailesi ve protokol üyeleri ile birlikte Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi gezilerek açılış sona erdi.

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