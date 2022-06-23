Adil Sani Konukoğlu Haberleri - Adil Sani Konukoğlu Kimdir - Haberler

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Adil Sani Konukoğlu Haberleri

Adil Sani Konukoğlu haber, Adil Sani Konukoğlu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Adil Sani Konukoğlu

Adil Sani Konukoğlu Biyografisi

Doğum YeriGaziantep / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1961

Adil Sani Konukoğlu Kimdir ?

Adil Konukoğlu, 1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1980 yılında Gaziantep'te lise eğitimini, 1984'te ABD University of Denver'de İngilizce lisan eğitimini tamamladı. 1987 yılında Sanko Tekstil A.Ş. iplik tesislerinde çalışma hayatına başladı. 1992-2006 yılları arasında SANKO Holding'de CFO görevini üstlendi
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Sanko'da Tıp Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük giydi

Sanko'da Tıp Fakültesi öğrencileri törenle beyaz önlük giydi

Adil Sani Konukoğlu - 23.06.2022
GSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

GSO haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu - 23.06.2022
Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret

Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret

Adil Sani Konukoğlu - 22.06.2022
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Törenle Açıldı

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Törenle Açıldı

Adil Sani Konukoğlu - 26.05.2022
GSO'da Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

GSO'da Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 25.05.2022
YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

YAPI TASARIM YARIŞMASI'NDA KAZANANLAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Adil Sani Konukoğlu - 24.05.2022
Yapı Tasarım Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu

Yapı Tasarım Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu

Adil Sani Konukoğlu - 24.05.2022
Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Balıkesir'de sona erdi

Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Balıkesir'de sona erdi

Adil Sani Konukoğlu - 22.05.2022
ALG Spor, Türk sporuna yeni yıldızlar yetiştirecek

ALG Spor, Türk sporuna yeni yıldızlar yetiştirecek

Adil Sani Konukoğlu - 19.05.2022
Sanko Enerji, 4 rüzgar enerjisi santralinin açılışını yaptı

Sanko Enerji, 4 rüzgar enerjisi santralinin açılışını yaptı

Adil Sani Konukoğlu - 19.05.2022
GSO TOBB delegeleri, Genel Kurula online olarak katıldı

GSO TOBB delegeleri, Genel Kurula online olarak katıldı

Adil Sani Konukoğlu - 14.05.2022
İş dünyasından PençeKilit operasyonuna destek

İş dünyasından PençeKilit operasyonuna destek

Adil Sani Konukoğlu - 20.04.2022
Sanko'da Ramazan sohbetleri

Sanko'da Ramazan sohbetleri

Adil Sani Konukoğlu - 14.04.2022
GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 24.03.2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Açıklaması

Adil Sani Konukoğlu - 22.03.2022
Merhum sanayici Sani Konukoğlu'nun eşi vefat etti

Merhum sanayici Sani Konukoğlu'nun eşi vefat etti

Adil Sani Konukoğlu - 15.03.2022
GSO Şubat ayı meclis toplantısı düzenlendi

GSO Şubat ayı meclis toplantısı düzenlendi

Adil Sani Konukoğlu - 23.02.2022
GSO'nun 2022 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

GSO'nun 2022 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu - 18.01.2022
Sani Konukoğlu: Anadolu'da sanayileşmenin öncülerinden

Sani Konukoğlu: Anadolu'da sanayileşmenin öncülerinden

Adil Sani Konukoğlu - 16.01.2022
GSO'nun 2021 yılı son meclis toplantısı gerçekleştirildi

GSO'nun 2021 yılı son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu - 29.12.2021
SANKO Camisi'nin temeli atıldı

SANKO Camisi'nin temeli atıldı

Adil Sani Konukoğlu - 25.12.2021
Gaziantep'in kurtuluşu 'Bir Asrın Hikayesi' programında anlatıldı

Gaziantep'in kurtuluşu 'Bir Asrın Hikayesi' programında anlatıldı

Adil Sani Konukoğlu - 25.12.2021
GAZİANTEP'TE 100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİĞİ

GAZİANTEP'TE 100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİĞİ

Adil Sani Konukoğlu - 25.12.2021
SANKO Dış Ticaret A.Ş.'ye ihracatın yıldızı ödülü

SANKO Dış Ticaret A.Ş.'ye ihracatın yıldızı ödülü

Adil Sani Konukoğlu - 25.12.2021
Gaziantep'in kurtuluşu 'Bir Asrın Hikayesi' programıyla anıldı

Gaziantep'in kurtuluşu "Bir Asrın Hikayesi" programıyla anıldı

Adil Sani Konukoğlu - 24.12.2021
GAZİANTEP - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gaziantep'te Borsaların Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu

GAZİANTEP - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gaziantep'te Borsaların Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu

Adil Sani Konukoğlu - 23.12.2021
Türk girişimciler Gaziantep'te buluştu

Türk girişimciler Gaziantep'te buluştu

Adil Sani Konukoğlu - 23.12.2021
'Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi' açıldı

"Gaziantep Savunması Kahramanları Karakalem Resim Sergisi" açıldı

Adil Sani Konukoğlu - 18.12.2021
SANKO Holding çalışanları, kentin kurtuluşunun 100. yılı dolasıyla Gaziantep'te buluştu

SANKO Holding çalışanları, kentin kurtuluşunun 100. yılı dolasıyla Gaziantep'te buluştu

Adil Sani Konukoğlu - 07.12.2021
GSO VE İSO ortak meclis toplantısı

GSO VE İSO ortak meclis toplantısı

Adil Sani Konukoğlu - 27.11.2021
SANKO Holding Gaziantep'e 5 eğitim tesisi yapacak

SANKO Holding Gaziantep'e 5 eğitim tesisi yapacak

Adil Sani Konukoğlu - 25.11.2021
'100.YILDA 100 HAYIRSEVER' KAMPANYASINA SANKO HOLDİNG'DEN 5 AYRI TESİS DESTEĞİ

"100.YILDA 100 HAYIRSEVER" KAMPANYASINA SANKO HOLDİNG'DEN 5 AYRI TESİS DESTEĞİ

Adil Sani Konukoğlu - 25.11.2021
Son dakika haberleri... SANKO Tekstil'in çatı güneş enerjisi santrali projesinin açılışı cumhurbaşkanı tarafından yapıldı

Son dakika haberleri... SANKO Tekstil'in çatı güneş enerjisi santrali projesinin açılışı cumhurbaşkanı tarafından yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 09.11.2021
Sanko Tekstil Çatı Güneş Enerjisi Santrali Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi

Sanko Tekstil Çatı Güneş Enerjisi Santrali Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu - 09.11.2021
SANKO'da Cumhuriyet Bayramı tarih ve sanat dolu özel bir etkinlikle kutladı

SANKO'da Cumhuriyet Bayramı tarih ve sanat dolu özel bir etkinlikle kutladı

Adil Sani Konukoğlu - 30.10.2021
Sanko Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi

Sanko Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi

Adil Sani Konukoğlu - 29.10.2021
Sanko Holding, Cumhuriyetin 98. yılını özel etkinlikle kutlayacak

Sanko Holding, Cumhuriyetin 98. yılını özel etkinlikle kutlayacak

Adil Sani Konukoğlu - 23.10.2021
GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu - 20.10.2021
GAGİAD 12. ödül töreni gerçekleşti

GAGİAD 12. ödül töreni gerçekleşti

Adil Sani Konukoğlu - 15.10.2021
Gaziantep'in yıldızları ödül töreni

Gaziantep'in yıldızları ödül töreni

Adil Sani Konukoğlu - 09.10.2021
Türkiye Finans'ın 'Üretime Dönüş' buluşmalarının beşincisi Gaziantep'te gerçekleştirildi

Türkiye Finans'ın "Üretime Dönüş" buluşmalarının beşincisi Gaziantep'te gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu - 09.10.2021
Cami banileri vefa programı

Cami banileri vefa programı

Adil Sani Konukoğlu - 09.10.2021
Başkan Şahin, 'Üretime Dönüş, Yeni Çağın İhracat Kodları' programına katıldı

Başkan Şahin, "Üretime Dönüş, Yeni Çağın İhracat Kodları" programına katıldı

Adil Sani Konukoğlu - 08.10.2021
Antepsan'a Gaziantep'in Yıldızları Ödülü

Antepsan'a Gaziantep'in Yıldızları Ödülü

Adil Sani Konukoğlu - 07.10.2021
GSO Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi tanıtıldı

GSO Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi tanıtıldı

Adil Sani Konukoğlu - 30.09.2021
BAKAN YARDIMCISI KACIR DİJİTAL DÖNÜŞÜMLERİN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ

BAKAN YARDIMCISI KACIR DİJİTAL DÖNÜŞÜMLERİN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ

Adil Sani Konukoğlu - 30.09.2021
Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması

Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması

Adil Sani Konukoğlu - 30.09.2021
Sanayinin geleceğini 'yeni nesil sanayiciler' belirleyecek

Sanayinin geleceğini "yeni nesil sanayiciler" belirleyecek

Adil Sani Konukoğlu - 25.09.2021
GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı

GSO Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 22.09.2021
TEKNOFEST'te Sanko Holding'in yürütücülüğünde çevreci projeler yarışıyor

TEKNOFEST'te Sanko Holding'in yürütücülüğünde çevreci projeler yarışıyor

Adil Sani Konukoğlu - 22.09.2021
Çimentoculardan iş bırakan müteahhitlere yanıt geldi: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim

Çimentoculardan iş bırakan müteahhitlere yanıt geldi: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim

Adil Sani Konukoğlu - 16.09.2021
Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'dan GSO'ya ziyaret

Adil Sani Konukoğlu - 31.08.2021
Son dakika haberi! GAZİANTEP - Gaziantep festival bütçesini sel felaketi yaşanan bölgelere gönderecek

Son dakika haberi! GAZİANTEP - Gaziantep festival bütçesini sel felaketi yaşanan bölgelere gönderecek

Adil Sani Konukoğlu - 16.08.2021
Gaziantep'ten afet bölgelerine büyük destek

Gaziantep'ten afet bölgelerine büyük destek

Adil Sani Konukoğlu - 16.08.2021
AVM'de açılan çocuk kütüphanesi dünyaya örnek oluyor

AVM'de açılan çocuk kütüphanesi dünyaya örnek oluyor

Adil Sani Konukoğlu - 16.08.2021
GASTROANTEP iptal edildi

GASTROANTEP iptal edildi

Adil Sani Konukoğlu - 16.08.2021
Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı

Sanko Holding'den yanan ormanlar için 100 bin fidan bağışı

Adil Sani Konukoğlu - 31.07.2021
GSO'da gündem değerlendirme toplantısı

GSO'da gündem değerlendirme toplantısı

Adil Sani Konukoğlu - 30.07.2021
SANKO Holding'den 10 ila 40 yıl arasında çalışanlarına 'Değerli Yıllar Plaketi'

SANKO Holding'den 10 ila 40 yıl arasında çalışanlarına "Değerli Yıllar Plaketi"

Adil Sani Konukoğlu - 15.07.2021
TGRT Haber Celal Toprak ile iş dünyası programı

TGRT Haber Celal Toprak ile iş dünyası programı

Adil Sani Konukoğlu - 02.07.2021
Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM'e ziyaret

Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM'e ziyaret

Adil Sani Konukoğlu - 27.06.2021
Bakan Varank, Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın açılışını yaptı

Bakan Varank, Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın açılışını yaptı

Adil Sani Konukoğlu - 26.06.2021
Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı

Bakan Varank, Gaziantep Model Fabrika'nın açılışını yaptı

Adil Sani Konukoğlu - 26.06.2021
Son dakika haber! Kadın Girişimciler üretti Bakan Varank, gazetecilere ikram etti

Son dakika haber! Kadın Girişimciler üretti Bakan Varank, gazetecilere ikram etti

Adil Sani Konukoğlu - 26.06.2021
Son dakika gündem: Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'ın acı günü

Son dakika gündem: Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'ın acı günü

Adil Sani Konukoğlu - 15.06.2021
GSO Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

GSO Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu - 15.06.2021
SANKO Holding'e SGK'dan teşekkür belgesi

SANKO Holding'e SGK'dan teşekkür belgesi

Adil Sani Konukoğlu - 01.06.2021
GSO TOBB Delegeleri, 76. ve 77. TOBB Genel Kurulu'na online katıldı

GSO TOBB Delegeleri, 76. ve 77. TOBB Genel Kurulu'na online katıldı

Adil Sani Konukoğlu - 29.05.2021
Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na 'onur ödülü'

Sanko Holding Onursal Başkanı Konukoğlu'na 'onur ödülü'

Adil Sani Konukoğlu - 29.05.2021
'Anadolu'nun en büyükleri paneli'

"Anadolu'nun en büyükleri paneli"

Adil Sani Konukoğlu - 29.05.2021
Ekonomist Dergisi Anadolu 500 ödül töreni

Ekonomist Dergisi Anadolu 500 ödül töreni

Adil Sani Konukoğlu - 28.05.2021
Gaziantep FK'da Mehmet Büyükekşi, görevi Cevdet Akınal'a devretti

Gaziantep FK'da Mehmet Büyükekşi, görevi Cevdet Akınal'a devretti

Adil Sani Konukoğlu - 25.05.2021
Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu

Gaziantep FK'nın yeni başkanı Cevdet Akınal oldu

Adil Sani Konukoğlu - 25.05.2021
TİM Başkanı'ndan Sanko Tekstil tesislerine ziyaret

TİM Başkanı'ndan Sanko Tekstil tesislerine ziyaret

Adil Sani Konukoğlu - 24.05.2021
GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

GSO Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Adil Sani Konukoğlu - 19.05.2021
Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı

Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı

Adil Sani Konukoğlu - 05.05.2021
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi

GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi

Adil Sani Konukoğlu - 21.04.2021
Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep'ten kısa kısa

Adil Sani Konukoğlu - 18.03.2021
GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

GSO Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 18.03.2021
GAZİANTEP - SANKO Okulları'nda 'İlk Yıllar Programı'nın tanıtımı yapıldı

GAZİANTEP - SANKO Okulları'nda "İlk Yıllar Programı"nın tanıtımı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 17.03.2021
Sanko Okulları, İlk Yıllar Programı aday okulu olma yolunda

Sanko Okulları, İlk Yıllar Programı aday okulu olma yolunda

Adil Sani Konukoğlu - 17.03.2021
GSO-MEM 'Altın pusla' ile Gaziantep'in gururu oldu

GSO-MEM "Altın pusla" ile Gaziantep'in gururu oldu

Adil Sani Konukoğlu - 12.03.2021
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, TEKNOFEST'i değerlendirdi Açıklaması

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, TEKNOFEST'i değerlendirdi Açıklaması

Adil Sani Konukoğlu - 03.03.2021
Gaziantep Valisi Gül: 'Model fabrikaların en güzeli ve en büyüğü Gaziantep'te olacak'

Gaziantep Valisi Gül: "Model fabrikaların en güzeli ve en büyüğü Gaziantep'te olacak"

Adil Sani Konukoğlu - 22.02.2021
Sanko Enerji Salihli JES Santrallerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı

Sanko Enerji Salihli JES Santrallerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 16.01.2021
GSO aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

GSO aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 23.12.2020
Türk çimento sektörü 2021'den umutlu

Türk çimento sektörü 2021'den umutlu

Adil Sani Konukoğlu - 18.12.2020
GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 17.11.2020
Çimko'nun 25'inci hazır beton tesisi üretime başladı

Çimko'nun 25'inci hazır beton tesisi üretime başladı

Adil Sani Konukoğlu - 12.11.2020
GSO Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

GSO Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 20.10.2020
GSO başkanlarından hayırlı olsun ziyaretleri

GSO başkanlarından hayırlı olsun ziyaretleri

Adil Sani Konukoğlu - 13.10.2020
TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi'nde görev değişimi

TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi'nde görev değişimi

Adil Sani Konukoğlu - 02.10.2020
Capital Güçlü İş İnsanları

Capital Güçlü İş İnsanları

Adil Sani Konukoğlu - 02.10.2020
TEKNOFEST 2020

TEKNOFEST 2020

Adil Sani Konukoğlu - 25.09.2020
SANKO Holding'ten TEKNOFEST 2020'ye sponsorluk katkısı

SANKO Holding'ten TEKNOFEST 2020'ye sponsorluk katkısı

Adil Sani Konukoğlu - 25.09.2020
GSO Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

GSO Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Adil Sani Konukoğlu - 15.09.2020
Gaziantep'e 2 yeni cami yapılacak

Gaziantep'e 2 yeni cami yapılacak

Adil Sani Konukoğlu - 11.09.2020
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