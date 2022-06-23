Adil Sani Konukoğlu Haberleri - Adil Sani Konukoğlu Kimdir - Haberler

Adil Sani Konukoğlu Haberleri
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Adil Sani Konukoğlu Biyografisi
Adil Sani Konukoğlu Kimdir ?
Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Büyükekşi'ye ziyaret
Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Balıkesir'de sona erdi
GAZİANTEP - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Gaziantep'te Borsaların Yıldızları Ödül Töreni'nde konuştu
SANKO Holding çalışanları, kentin kurtuluşunun 100. yılı dolasıyla Gaziantep'te buluştu
"100.YILDA 100 HAYIRSEVER" KAMPANYASINA SANKO HOLDİNG'DEN 5 AYRI TESİS DESTEĞİ
Son dakika haberleri... SANKO Tekstil'in çatı güneş enerjisi santrali projesinin açılışı cumhurbaşkanı tarafından yapıldı
Sanko Tekstil Çatı Güneş Enerjisi Santrali Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi
SANKO'da Cumhuriyet Bayramı tarih ve sanat dolu özel bir etkinlikle kutladı
Türkiye Finans'ın "Üretime Dönüş" buluşmalarının beşincisi Gaziantep'te gerçekleştirildi
Başkan Şahin, "Üretime Dönüş, Yeni Çağın İhracat Kodları" programına katıldı
BAKAN YARDIMCISI KACIR DİJİTAL DÖNÜŞÜMLERİN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ
Son dakika haber... GAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Gaziantep'te lansman toplantısına katıldı Açıklaması
TEKNOFEST'te Sanko Holding'in yürütücülüğünde çevreci projeler yarışıyor
Çimentoculardan iş bırakan müteahhitlere yanıt geldi: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim
Son dakika haberi! GAZİANTEP - Gaziantep festival bütçesini sel felaketi yaşanan bölgelere gönderecek
SANKO Holding'den 10 ila 40 yıl arasında çalışanlarına "Değerli Yıllar Plaketi"
Bakan Varank, Akredite Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın açılışını yaptı
Son dakika haber! Kadın Girişimciler üretti Bakan Varank, gazetecilere ikram etti
Son dakika gündem: Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'ın acı günü
Süper Lig ekibi Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı
GAZİANTEP - SANKO Okulları'nda "İlk Yıllar Programı"nın tanıtımı yapıldı
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, TEKNOFEST'i değerlendirdi Açıklaması
Gaziantep Valisi Gül: "Model fabrikaların en güzeli ve en büyüğü Gaziantep'te olacak"
Sanko Enerji Salihli JES Santrallerinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı