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Gazetecilere yapay zeka destekli turizm haberciliği eğitimi

Gazetecilere yapay zeka destekli turizm haberciliği eğitimi
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BİK Adana ve ÇKA işbirliğiyle, Adana ve Mersin'deki gazetecilere yönelik yapay zeka destekli dijital turizm haberciliği eğitimi için protokol imzalandı. Aralıkta 30 gazeteciye 3 günlük eğitim verilecek.

Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) işbirliğinde, Adana ve Mersin'de görev yapan gazetecilere yönelik yapay zeka destekli dijital turizm haberciliği eğitimi verilmesi amacıyla protokol imzalandı.

BİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ÇKA binasında düzenlenen törende, "Yerel Basında Yapay Zeka Destekli Dijital Turizm Haberciliği ve Bölgesel Tanıtım Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesine ilişkin protokol, ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ile BİK Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı tarafından imzalandı.

ÇKA'nın 2026 Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirilecek projeyle yerel basının dijital turizm haberciliği alanındaki kapasitesinin geliştirilmesi ve Adana ile Mersin'in turizm potansiyelinin nitelikli içeriklerle daha etkin tanıtılması hedefleniyor.

Proje kapsamında aralık ayında 30 gazetecinin katılımıyla 3 günlük eğitim programı düzenlenecek.

Eğitimlerde yapay zeka destekli içerik üretimi, prompt yazımı, dijital turizm haberciliği ve veri destekli habercilik gibi konular ele alınacak, görsel ve sosyal medya içeriği üretimine yönelik uygulamalar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, yerel basının bölgenin kalkınmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, turizm alanındaki çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

BİK Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı da Çukurova'nın turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu, yerel basının bölgenin tanıtımına katkı sunacağını ve yapay zeka araçlarının bu çalışmalarda etkin kullanılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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