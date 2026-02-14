Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak sele döndü: Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'de hasar tespiti çalışmaları yapılacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'sarı kod' uyarısı verdiği Adana, Osmaniye , Hatay ve Mersin'de etkili olan sağanak sele döndü. Gece boyunca yağan yağmur sonrası meydana gelen heyelanla bazı yollar kapandı. Yaşamı felç eden yağışların etkisini kaybetmesinin ardından bölgede hasar tespiti çalışmaları yapılacak.

Son 3 gündür etkili olan sağanak yağış dün gece Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'de yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'sarı kod' uyarısı verdiği kentlerde dün akşam etkisini arttırarak gece boyu devam eden yağışlarda Adana'nın Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu olası heyelan, su taşkını ve yol kayganlığı riskine karşı trafiğe kapatıldı. Taşkınlar nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Feke ilçesinin Bağdatlı–Süphandere arası dere yatağının debisi yükseldi. Yoğun yağış nedeniyle dere yatağının taşmasıyla birlikte su altında kalan yol, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine kapatıldı. Taşkın nedeniyle Gedikli, Kisenit, Gürümze ve Bahçecik mahallelerinin ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi. Feke'deki sağanağın ardından Tapan-Kozan karayolunda heyelan meydana geldi. Uğurlubağ köyü ile Şerifli mahallelerinde yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları yolu kapattı. Saimbeyli Çeralan Mahallesi'nde de sel suları araçları sürükledi. Aladağ ilçesinde ise yolda oluşan heyelandan dolayı yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

HATAY'DA DERE TAŞTI

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak nedeniyle Tekebaşı Mahallesi'nde dere taştı. Yağışın ardından debisi yükselen dere, çevredeki yerleşim alanlarına taştı. Su baskını sonucu ev ve ahırda hasar oluşurken, mahalleli kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Antakya ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı yollar suyla kaplandı, otomobiller ise su içinde kaldı. Araçta mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Ayrıca Antakya Amik Ovası'nda ve Yayladağı'nda çok sayıda tarım arazisi ve çilek serası selde zarar gördü. Yayladağı ilçesinde ise çamur ve su birikintisiyle kaplanan Gözlüce ve Fenk mahalleleri arasındaki yol da trafiğe kapandı. Yolu kullanan vatandaşlar ulaşımda sorunlarla karşılaştı. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Reyhanlı ilçesinde ise etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki 2 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar caddeyi kısmen trafiğe kapatırken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

OSMANİYE'DE TARIM ARAZİLERİ SU ALTINDA KALDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Aydınlar, Kerimli ve Azaplı köylerinde dereler taştı. Bazı yolları, evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Yağış nedeniyle Savrun Barajı ve Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Evlerinde mahsur kalan bazı hastalar, itfaiye tarafından alınıp sedyeyle ambulanslara taşındı.

MERSİN'DE ÇATILAR UÇTU

Mersin'in Silifke ilçesindeki sağanağın ardından kırsal mahallelerde su baskınları yaşandı. Topboğazı, Yenice, Sina ve Kırağıbucağı'nda sel suları bağ ve bahçelerde zarar oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Tarsus ilçesindeki Boztepe Mahallesi'nde ise sağanak ve şiddetli fırtına sonrası çatılar uçtu, araçlar hasar gördü. Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından sel taşkınlarının yaşandığı bölgelerde hasar tespiti çalışmaları yapılacak.

OSMANİYE VE HATAY'DA BUGÜN DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde bugün de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların kısa sürede metrekareye yüksek miktarda düşmesinin beklenildiğini açıklayarak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.