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Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de Hamas ve İsrail protestoları düzenlendi

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Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de bazı sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikaste uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde protesto yürüyüşü düzenlendi.

5 Ocak Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak İnönü Parkı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan ASİM Genel Başkanı Mahmut Erarslan, İsmail Heniyye'nin şehadet sevdalısı bir mücahit olduğunu söyledi.

İsrail'in ancak eman altında olanları, savunmasız çocukları, kadınları, ihtiyarları ve masumları katlettiğini belirten Eraslan, şunları kaydetti:

"Tüm dünya bilsin ki İsrail bizim için devlet değil terör örgütüdür. İsrail bizim için emperyalizmin tetikçisi, yağmacı ve gasp çetesidir. İsrail yalanın alçaklığın, namussuzluğun örgütlü biçimidir. Bunlar Firavun'un zalimliği, Nemrut'un kibri Haman'ın azgınlığı miras alanlardır. Bunlar İbrahim'in, Musa'nın ve İsa'nın ilahına savaş açanlardır. Biz onların ne kadar korkak olduklarını ihanetle yoğrulmuş ruhlarını çok iyi biliyoruz."

Program, konuşmanın ardından yapılan dua ile son buldu

Mersin

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Mersin Filistin Dayanışma Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Özgecan Aslan Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin eylem çağrısına uymak ve Gazze halkının sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini belirten Yıldız, "Gazze'de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımının önü açılmalıdır. Gün zulme, siyonizme, emperyalizme karşı bir olma, vahdet şuuruyla bir araya gelme, insanlığın sesini yükseltme ve mazlumlara sahip çıkma günüdür. Filistin toprakları Filistin halkınındır." diye konuştu.

Burada, İsmail Heniyye ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Hatay

Hatay'da Antakya TOKİ Resulullah Camisi önünde toplanan vatandaşlar Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan vatandaşlar tekbir getirdi, sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Hatay İl Temsilcisi İsmail Bayrakdar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazze'de yaşanan soykırımın bir an önce durdurulması gerektiğini belirten Bayrakdar, şöyle devam etti:

"Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımların acilen önü açılmalıdır. ABD ve diğer ülkelerin soykırımına silah desteği durdurulmalıdır ve buradan insanlığın vicdanına sesleniyoruz: Soykırımın durdurulması için bütün insanlık ayağa kalkmalı, meydanlar, sokaklar, caddeler 'Özgür Filistin' sloganlarıyla inletilmeli, liderlere baskı yapılmalıdır ve yine buradanİslam ülkelerine sesleniyoruz: gün, zulme, siyonizme, emperyalizme karşı bir olma, vahdet şuuruyla bir araya gelme, insanlığın sesini yükseltme, mazlumlara, masumlara sahip çıkma günüdür."

Açıklamanın ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu, tarafından dua edildi.

Öte yandan İskenderun ilçesinde de Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kaptan Mehmet Paşa Camisi önünde toplanan grup ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Nihal Atakaş Camisi'ne kadar yürüdü.

Osmaniye

Osmaniye'de Osmaniye Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde protesto yürüyüşü düzenlendi.

Zafer Camii önünde toplanan grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Memur-Sen Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

Küresel zalimlerin bir araya gelerek Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguladığını anımsatan Kahraman, "Bugün burada şehit İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok" diye konuştu.

Program, konuşmanın ardından yapılan dua ile son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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