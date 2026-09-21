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Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuz durum bulunmuyor

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Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuz durum bulunmuyor
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AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ile Gaziantep'te hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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