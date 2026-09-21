Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuz durum bulunmuyor

Adana Saimbeyli'de 5.0 büyüklüğünde deprem oldu, olumsuz durum bulunmuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+16 sitede yayında
Güncelleme:
AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ile Gaziantep'te hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı