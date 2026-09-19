Adana, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü için tören düzenlendi

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Adana, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Yavuz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şube Başkanı Adaber, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nejdet Karaca, diğer ilgililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Hatay

Hatay'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Antakya Cumhuriyet Alanı'nda tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ayhan Kalander, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Genco, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmaların ardından sona erdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ile bazı sivil toplum örgüt temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelek bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören tamamlandı.

Kaynak: AA