Adana'da yıkılan lüks apartmanın sahibi, suçu babasına attı: Yakalanması için ihbar ettim, bina ben 5 yaşındayken yapılmış

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan 14 katlı lüks Hasan Alpargün Apartmanı'nın sahibi baba oğul, depremin ilk günü Kıbrıs'a kaçmıştı. Depremin ardından ilk kez ulaşılan Hasan Can Alpargün, "Yakalanması için babamı ihbar ettim. Birlikte değiliz. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da da çok sayıda bina yıkıldı. Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı lüks Hasan Alpargün Apartmanı da Adana'nın Çukurova ilçesinde yıkılan binalar arasında yer aldı. Binada yaklaşık 65 kişi hayatını kaybetti.

BABA-OĞUL KIBRIS'A KAÇTI

Açıldığı dönem güvenilir site olarak pazarlanıp depremde yerle bir olan apartmanın sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün, depremin ilk günü Kıbrıs'a kaçtı. Baba Hasan Alpargün telefonunu kapatırken, oğluna ulaşıldı.

"BABAMI İHBAR ETTİM"

Cumhuriyet'e konuşan Hasan Can Alpargün, binalarla ilgisinin olmadığını söyledi. Hasan Can Alpargün, "Yakalanması için babamı ihbar ettim. Birlikte değiliz. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok. Ben çocukken yapılmış bir binadan nasıl sorumlu olabilirim?''' ifadelerini kullandı.

"DİKKAT ETTİĞİMİZ ŞEY DEPREME DAYANIKLILIK"

Müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün, 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını söylemişti. Hasan Alpargün Apartmanı için de, "Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık." demişti.