Haberler

Havalı korna kullandığı anlaşılınca kesilen cezaya öfkelenip, defalarca kornaya basarak uzaklaştı

Havalı korna kullandığı anlaşılınca kesilen cezaya öfkelenip, defalarca kornaya basarak uzaklaştı Haber Videosunu İzle
Havalı korna kullandığı anlaşılınca kesilen cezaya öfkelenip, defalarca kornaya basarak uzaklaştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da işlek caddelerde gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşan 55 dolmuş ve otobüs şoförüne toplam 83 bin lira ceza kesildi. Sürücülerden biri kornanın kullanılmadığını iddia etse de gerçek durum ortaya çıktı.

ADANA'da işlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 55 dolmuş ve otobüs şoförüne 83 bin lira para cezası kesildi. Sürücülerden biri aracında havalı korna olmadığını öne sürse de kornaya basınca gerçek ortaya çıktı. Yazılan cezaya öfkelenen sürücü, aracına binip, defalarca kornaya basarak bölgeden uzaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında gereksiz korna kullanan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuşan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti. Uygulama kapsamında 55 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Bazı sürücüler polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

'BAŞKA BİR ARAÇ SIKIŞTIRINCA MECBUREN KORNAYA BASTI'

Ceza kesilen dolmuş sürücülerinden biri aracında havalı korna olmadığını öne sürdü. Polisin isteğiyle kornaya basan sürücünün minibüsünde, havalı korna bulunduğu tespit edildi. Bu sırada araçtan inen yolculardan biri, "Başka bir araç sıkıştırınca mecburen kornaya bastı. Dolmuş kaldırıma çıkacaktı" diyerek sürücüyü savundu. Sürücü ise yazılan cezaya öfkelenip, defalarca kornaya basarak hızla bölgeden uzaklaştı.

Uygulamada ceza uygulanan başka bir sürücü ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Diğer bir sürücü de "Ortada hiçbir şey yokken 1000 lira ceza kesildi. Keyfi ceza kesiliyor" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın sonunda gürültü kirliliğine neden olan, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonuyla konuştuğu belirlenen 55 sürücüye 83 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
title