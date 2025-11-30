Haberler

Başını otomobile çarptı, yere fırlattı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan bakın kim çıktı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde kameraya yansıyan çocuğa yönelik şiddet olayı infial yarattı. Görüntülerde çocuğun önce kafasının bir otomobilin arkasına vurulduğu, ardından da yere fırlatıldığı görülürken, söz konusu caninin çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba, ilk ifadesinde çocuğunu yanından uzaklaştığı için darbettiğini söyledi.

Adana'da bir kişinin, 8 yaşındaki çocuğun başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında bir kadın ve küçük yaşlardaki 3 çocukla birlikte yürüyen erkek, ara sokağa girdi. Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı. Sinirlenen erkek, önce çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı. Daha sonra ise küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlattı.

OLAY KAMERADA

Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi darbettiği çocuğu elinden tutarak, yanındakilerle yürümeye devam ederken, yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUN BABASI ÇIKTI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin 8 yaşındaki M.K.'nin babası Abdurrahman B. olduğunu belirledi. Polis yaptığı operasyonla babayı gözaltına aldı.

SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

Şüpheli, polis sorgusunda, "Yolda yürüdüğümüz sırada kızım sözümü dinlemiyordu. Sinirlerime hakim olamadım ve olayı gerçekleştirdim" dedi. Şüpheli Abdurrahman B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheli, yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
