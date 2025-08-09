Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Haber Videosu

Adana'da hava sıcaklığı 45 dereceyi bulurken, güneş altındaki termometreler 47, araç termometreleri ise 55 dereceyi gösterdi. Hissedilen sıcaklığın 55 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar ve sokak hayvanları gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Aşırı sıcaklardan bunalan bir vatandaş, evde ve dışarıda zorlandıklarını, sıcaktan başlarının döndüğünü ve halüsinasyon gördüklerini söyledi.

Adana'da sıcakların etkisini artırmasıyla parklardaki termometreler güneş altında 47, araç termometreleri ise 55 dereceyi gösterdi. Sıcak havalardan bunalanlar parklarda ağaçların gölgelerinde serinledi.

Kentte ağustos ayının ortalarına yaklaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometrelerin 47, araç termometrelerinin ise 55 dereceyi gösterdiği kentte hissedilen sıcaklık da 55 derecelere kadar çıktı. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar parklarda ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sokak hayvanları gölgelik alanlarda, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

"SICAKLARDAN HALÜSİNASYON GÖRÜYORUZ"

Aşırı sıcakların kendisini bunalttığını söyleyen Süleyman Erkek, "Buralardan gitmek istiyorum. Bu sıcaklarda evde oturmak ayrı dert, dışarı çıkmak ayrı dert. Evde 2 klima çalışıyor, elektrik faturası çok geliyor. O yüzden dışarı çıkıyoruz. Dışarıda ise sıcaklardan halüsinasyon görüyoruz, başımız dönüyor. Kurban olduğum Allah öyle bir sıcaklık gönderiyor ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Başımız sıcaklıktan resmen yanıyor" diye konuştu.

İşte kentten gelen görüntüler;

Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı

Transfer tahtaları açıldı, 1 saatte tam 8 transfer açıkladılar
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Serin Karpiz Yeyin Birseycik Olmaz Bana inanmiyorsanizda Ahaa Dayilariniza Sorun

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Karpuzda şeker oranı fazladır, önce serinletici etki yapar sonra enerji verir, vücut ısısı ve terlemesi artırır.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Karpuz insanı MUTLU eder. Yiyin. Ancak üzüm e dikkat. Şekeri çok fazla.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Karpuz BAZEN kötü olabiliyor. Bunuda söylemeliydim.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Az şekerli limonata, ( harareti ve terlemeyi önler mümkünse şekersiz.) Tuzlu ayran ve maden suyu için. Vücudun elektroliz dengesini korur, bayılma ve halusünasyonların önüne geçersiniz. Ayrıca müsait ortamlarda özellikle evde bir banyo havlusu suyla ıslatın suyunu sıkın, gündüz sırtınıza ve omuza atın, gece yatarken çarşaf gibi üstünüze serin. Vücut sıcaklığını anında düşürür. Buzdolabı gibi yapar, ceyranda kalmayın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Balkondan düşmediğiniz sürece, balkonda uyumak iyi fikir taaki hava serin oldu Ağustos 20 ye doğru.

yanıt0
yanıt0
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Gökçek'ten bakanlığa çağrı: Ceza Mahsur Yavaş'ın şahsına kesilmeli
Osimhen'e 75 milyon euro vermeyen Manchester United, Sesko için servet ödedi

Osimhen'i pahalı bulan MANU, yeni golcüsüne servet ödedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.