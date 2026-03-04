Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Adana'da Seyhan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ulucami Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanarak Valilik tarafından Yeşilay Adana Şubesine tahsis edilen, 19. yüzyıl sonunda yapılmış ve geç Osmanlı dönemi mimarisine sahip konağın önünde tören düzenlendi.

Vali Mustafa Yavuz törende yaptığı konuşmada, bulundukları bölgede restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yapılan çalışmalarla bölgenin tarihinin ortaya çıkmaya başladığını belirten Yavuz, "Bugün o tarihe şahitlik edecek hem caddemiz hem de YEDAM'ımızın açılışını yapıyoruz. Bölge, Adana ve içerisindeki bulunduğumuz lokasyon açısından çok kıymetli. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Yavuz, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Gelin biz hep birlikte bağımlı olalım ama neyin bağımlısı? Çocuklarımızı, gençlerimizi sevgi bağımlısı haline getirelim. Çocuklarımızı, gençlerimizi sevelim. ?Onlara en iyi markalı ayakkabıları, cep telefonlarını, tabletleri, özel kursları verelim ama biz onlara en çok sevgimizi verelim. Onları sıcacık kucaklayalım. Anneler, babalar, büyükler olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi öyle sımsıkı kucaklayalım ki annesinin, babasının ve büyüklerinin sevgisinden şu kadar şüphesi olmasın. Her şeyin ilacının, her şeye iyi gelecek şeyin sevgi olduğunu düşünüyorum. Annesinin ve babasının sevgisini amasız, fakatsız, lakinsiz, koşulsuz hisseden bir çocuğun şu kadar yanlışa bulaşma riskinin olduğunu düşünmüyorum."

"Bağımlı her gencimiz vatan toprağından kaybedilmiş bir karış topraktır"

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bağımsızlık mücadelesinin tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Bağımlılık tehdidinin tüm dünyada büyüdüğünü anlatan Dinç, şöyle konuştu:

"Bizim için tren kaçmış durumda değil. Çocuklarımıza, gençlerimize etkin bir şekilde ulaşırsak, toplum olarak net bir duruş sergilersek bu problemin üstesinden gelebiliriz. ?Bu meseleyi en birinci gündem olarak ele almak, bir bağımsızlık meselesi olarak görmek gerekiyor. Tam bu düşünceyle İçişleri Bakanlığımızla beraber valilerimizin himayelerinde geçen sene 'Bağımsızlık Seferberliği' başlattık. Bağımsızlık seferberliğinden kastımız, bağımlılık meselesini bağımsızlık meselesi olarak gördüğümüzdendir. Bağımlı her gencimiz vatan toprağından kaybedilmiş bir karış topraktır. O yüzden her gencimiz vatan toprağımız kadar kutsaldır. Nasıl vatan toprağımızı savunmak için canımızı, kanımızı vermeye, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırsak hiçbir çocuğumuz bağımlı olmasın diye onları korumaya, koruyamadığımızda Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz üzerinden kurtarmaya o kadar hazırız."

Konuşmaların ardından Yeşilay'ın kentteki ikinci merkezi olarak hizmet verecek Seyhan YEDAM'ın açılışı yapıldı.

Ayrıca açılış kapsamında Debboy Caddesi'nin de ismi değiştirilerek "Yeşilay Caddesi" olarak belirlendi.

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım ve kent protokolü de katıldı.

Açılışın ardından Dinç, Adana Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeşil Sahne Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Dinç, burada katılımcılara ruhsal sağlık için yapılması ve dikkat edilmesi gerekenlerle bağımlılıklardan korunma yollarını anlattı.