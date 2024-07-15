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Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü

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Adana'nın Feke ilçesinde 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu öne sürülen Batodonoides Vanhouteni görüldü. Veteriner Tevfik Yüceli bölgede görülen canlıların büyük bir heyecan uyandırdığını kaydederek vatandaşların bu tarz ilginç canlıları buldukları zaman zarar vermeden kendi ortamlarını kalmaları ve Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerine haber verilmesini istedi.

Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu öne sürülen Batodonoides Vanhouteni görüldü.

Şimdiye kadar yaşamış en küçük memeli olarak bilinen Batodonoides Vanhouteni, Feke ilçesinde bir çiftçi tarafından bölgede ilk kez görüldü. Veteriner Tevfik Yüceli bölgede görülen canlıların büyük bir heyecan uyandırdığını kaydederek vatandaşların bu tarz ilginç canlıları buldukları zaman zarar vermeden kendi ortamlarını kalmaları ve Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerine haber verilmesini istedi.

Yüceli, canlının 53 milyon yıl önce yaşayan ve dünyanın en eski memelisi olarak bilinen bilimsel adı Batodonoides Vanhouteni olduğunu ifade ederek, "Bu canlı yeryüzünde yaşamış ilk memeli canlı olup, özellik olarak anatomik yapısı fareye çok beziyor ama fareden çok daha küçük bir canlı. Ağırlığı 1,3 gram, dişleri 1 milimden daha küçük. Bu aslında bölgemiz için çok heyecan verici" dedi.

Yüceli, vatandaşları da hayvana karşı uyararak, "Bu hayvan fareye benzer ama değil. Kimseye de bir zararı olmaz. Bu nedenle tarz canlıları görünce doğa korumaya bildirmek gerekir. 53 milyon yıl önce dünyada görülmüş. 1998 yılında Amerika'da tespiti yapılmış. Ülkemizde de daha önce nadir bölgelerde görülmüş. Feke ilçemizde ilk kez görülmüş ve bizleri heyecanlandırmıştır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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