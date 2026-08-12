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Ceyhan Nehri'nde 2 Çocuk Kayboldu

Ceyhan Nehri'nde 2 Çocuk Kayboldu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ceyhan Nehri'ne giren Suriye uyruklu iki çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, kaybolan çocukları bulmak için su üstü ve kıyıda arama çalışması başlattı; aileler kıyıda bekleyişini sürdürüyor.

Adana Ceyhan Nehri'nde suya giren 2 çocuk kayboldu.

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde serinlemek için nehre giren Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman (10) gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çocukları bulmak için su üstü ve kıyıda arama çalışması başlatıldı.

Olayı haber alan çocukların yakınlarının kıyıda bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA
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