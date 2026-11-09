Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verdi

ADANA'da eski eşi Neriman Onur'u (54) tabancayla başından vurarak öldüren, oğlu Caner'i de darbeden Mehmet Ali Nayki'ye (59), ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 7 Mayıs 2025'te Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde meydana geldi. Kumar bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Nayki, olaydan 6 ay önce boşandığı, 2 çocuğunun annesi Neriman Onur'u iş çıkışında servisten indiği noktada beklemeye başladı. Bu sırada annesini almaya gelen Caner Nayki ile babası arasında kavga çıktı. Tarafları ayırmak isteyen Neriman Onur da araya girdi. Mehmet Ali Nayki, belindeki ruhsatsız tabancayla Neriman Onur'u başından vurdu. Oğlu Caner ile boğuşma sırasında merdivenlerden düşen Mehmet Ali Nayki de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Onur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, baba ve oğlunu gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı da ele geçirdi. Cinayet Büro Amirliği'nde ifade veren Caner Nayki, "Annemi korumak için metro istasyonundaydım. Her sabah götürüp, akşam da eve getiriyordum. Annemi koruyamadım" dedi.

Caner Nayki, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Neriman Onur ise Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Soruşturmada, Nayki'nin boşanmayı kabullenemediği eski eşini ölümle tehdit ettiği, çocuklarına da 'Size anne acısı yaşatacağım' mesajları gönderdiği öne sürüldü. Umreden yeni dönen Neriman Onur'un eski eşi hakkında şikayetçi olmak istediği bildirildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mehmet Ali Nayki, ifadesinde, eşine ve oğluna zarar verme amacı olmadığını öne sürerek, "Belimde silahım vardı. Çıkarıp 2 kez ateş ettim. O esnada kimsenin yaralanmadığını düşünüyordum. Gözümü açtığımda hastanedeydim" dedi. Mehmet Ali Nayki, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CİNAYET SANIĞI, OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mehmet Ali Nayki hakkında 'Kasten öldürme' suçundan Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 19 Aralık 2025'te ilk duruşması yapıldı. Nayki, yaptığı savunmada, eski eşi Neriman Onur ile boşandıktan sonra görüşmeye devam ettiklerini, kendisini hiçbir zaman ölümle tehdit etmediğini öne sürdü. Olaydan 1 gün önce oğullarıyla yaşadığı tartışma nedeniyle eve gidemediğini ve eski eşiyle görüşmek için metro alt geçidine gittiğini belirten Nayki, ertesi gün ise silah alarak aynı yere gittiğini anlattı. Burada oğlu Caner ile tartıştıklarını ve boğuşma yaşandığını söyleyen Nayki, silahı oğlunu korkutmak amacıyla ateşlediğini, öldürme kastının olmadığını savundu. Boğuşma sırasında silahın yeniden ateş aldığını belirten Nayki, eski eşinin yaralandığından haberi olmadığını söyledi. Oğlunun kendisini darbettiğini öne süren Nayki, Caner'den şikayetçi olduğunu belirtti.

ANNESİNE ÇELİK YELEK GİYMESİNİ ÖNERMİŞ

Şikayetçi Caner Nayki ise babasının boşanma sürecinde hem kendisini hem de annesini sık sık tehdit ettiğini, tehditlerin artması üzerine annesine işe giderken çelik yelek giymesini önerdiğini söyledi. Olay günü, annesini almaya gittiğinde babasını metro alt geçidinde beklerken gördüğünü anlatan Caner Nayki, tartışma sırasında babasının annesini öldüreceğini söylediğini öne sürdü. Merdivenlerden inerken babasının silahını doldurduğunu fark edince ateş etmesini engellemek için üzerine atladığını belirten Caner Nayki, yaşanan boğuşma sırasında silahın ateş aldığını, babasının daha sonra silahı annesine doğrulttuğunu ve kendisinin yeniden müdahale ettiğini söyledi. Babasının elinden aldığı silahı dışarı fırlattığını, ardından annesini yerde yaralı halde bulduklarını ifade eden Caner Nayki, babasının en ağır cezayı almasını istedi.

KARAR DURUŞMASINDA CEZASI BELLİ OLDU

Davanın karar duruşması, 5 Kasım'da, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Nayki'yi, eski eşi Neriman Onur'a yönelik 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İndirim uygulanmayan Nayki'ye ayrıca, olay sırasında annesini korumaya çalışan oğlu Caner Nayki'ye yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma' suçundan ise 2 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı