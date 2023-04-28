Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı törenle Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hizmete açıldı. Köprü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildikten sonra 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı yapılarak tamamlandı. 3 yılda 3'te 1'i tamamlanan köprü, Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olma özelliği taşıyor.

TÜRKİYE'nin en büyük köprülerinden olan 1669 metre uzunluğundaki 6 şeritten oluşan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, videokonferans yoluyla katıldıkları törenle hizmete açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında temeli atılan, 3 yılda 3'te 1'i tamamlanan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, maddi yetersizlikler gerekçesiyle askıya alındı. Mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen köprüye 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 20 Ağustos 2020'de ihaleye çıkılıp, inşaata yeniden başlandı. Kentin trafik yükünü büyük ölçüde rahatlatacak olan Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü tamamlandı. 3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş şeklinde tasarlanan, ortasına raylı sistem projelendirilen köprü, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlıyor.