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DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi. Basına açıklamada bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Öcalan'ın tecrit koşullarında bu sürece katkı sunamayacağını ifade ettik. Önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmeler görme şansımız olacak" ifadelerini kullandı.

Dem Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, İmralı Cezaevi'nde tutulan Abdullah Öcalan'ın mevcut koşullarının siyasi sürece katkı sunmasına engel teşkil ettiğini belirtti. Parti yetkilileri, önümüzdeki günlerde bu konuda bazı gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti.

Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı kalp sorunu nedeniyle geçtiğimiz hafta ertelenen Dem Parti'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi tamamlandı. Saat 10.30'da başlayan görüşmede DEM Parti heyetinde Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer aldı.

"SÜRECİN İLERLETİLMESİ İÇİN ÖCALAN'IN KOŞULLARI EN ÖNEMLİ BAŞLIK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Öncelikli konuşma başlığımızın Sayın Öcalan'ın çalışma koşulları, sağlık koşulları olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Bakan'a tecrit koşullarında Sayın Öcalan'ın bu sürece katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi açısından koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal artık bu koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler görme şansımız olacak" dedi.

DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

"ÖCALAN BAZI GAZETECİLERLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR"

Koçyiğit şöyle devam etti: "Bunun dışında oraya farklı heyetlerin gitmesi, farklı milletvekillerinin, farklı siyasi partilerin, aydınların, yazarların, gazetecilerin gitmesi ve yine Sayın Öcalan'ın görmek istediği, görüşmek istediği bazı aydınların, yazarların, gazetecilerin adaya gitmesi, onunla temasta bulunmasının çok önemli olduğunun altını çizdik. Bu anlamıyla, bu konuda da bakanlığın hızla adım atması gerektiğini ifade ettik."

DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

DEM heyetinden sürpriz
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Eee yani salalım mı? Teröristle pazarlık olur mu?

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Haber Yorumlarıwc6smkkp25:

salın bi bu eksikti bunuda yapın

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Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıCece Cece:

Pkk dan dost olmaz hala anlamadiniz mi

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

salın dırek korkmayın ..turpun buyugunu acıklayın..içerde krallar gıbı yatıcanız madem ..salın daha iyi..sıze yakısan budur..ekrem imamoglunu içerı atıp gundemı oylayaıp ..hem öcalan meslesını hemde kanal ıstanbulu oldu bıttıye getırmenın pesındesınız

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıseennu:

Sürekli şehit haberlerini alıyoruz ama hala bu terörist başı yılanla pazarlık yapmaya çalışıyorlar,koltuk bu kadarmı kıymetli zaman gelir karşılığını alırsınız.

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Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıseennu:

Koltuk için herşey mübah gözüyle bakıyorlar artık yazık yahu hala daha tapan var.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

tam bir tiyatro nerdeyse 1,5 yildir imralidaki caniyle görüsmeler varmis ve halkta her sey önceden planlanmis anlasilmista bahcelinin cikisiylada kerizleri uyandirmadan uygulamaya gecildi gibi bir inanis hakim yani yandas takiminin haricinde kalan halk bunu yemiyor karsilikli aciklamalarla halki alistiriyorlar sanki bizlere ceeeee demek icin basamaklari yavasca teker teker cikiyorlar.

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Haberler com senin gibi yandaş senin gibi ABD İsrail terör sevici bir haber kanalı gormedim. Küfürsüz hakaretsiz olan yorumlarımı neden yayinlamiyorsun? Lânet olsun sizin gibi gazeteciliğe.

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Haber YorumlarıYusuf İbrahim:

Tecriti kaldırılsın da kopacak kıyameti görün o zaman hodri meydan burdan yazmakla da olmuyor icraata geçmek mesele geçin de ne olacağını hep birlikte görelim

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

Teröre geçit vermeyecegiz sözünün karşılıgı onlarla kucaklaşmakmı Derdogan

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