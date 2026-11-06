Adalet Bakanı Gürlek’ten Mardin’de “Terörsüz Türkiye” mesajı: “Biz kimseyle pazarlık yapmadık, yapmayız”

Haber: Gülten AKGÜL – Kamera: Serhat YETÜT

(MARDİN) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin "Terör unsurları içeride ve dışarıda silahlarını bırakacak, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden bütün şartlar ortadan kalkacak, ilgili devlet kurumları bunu teyit edecek ve süreç nihayete erecektir. Biz kimseyle pazarlık yapmadık, yapmayız. Biz her kesimin istediği gibi bu ülkenin geleceğini güvence altına almak, kardeşçe yaşayacağımız Türkiye yüzyılını demokratik hukuk devleti esaslarıyla inşa etmek için çalışıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Türkiye'nin Anadolu'nun samimiyetini, milleti değerlerini, kardeşin ruhunu temsil eden bir siyasi hareket olduğunu ifade ederek, "AK Parti'yi sıradan bir siyasi hareket olmaktan çıkaran milletimizin gönlünde müstesna bir yere taşıyan en büyük gücümüz milletimizle kurduğumuz o gönül bağı birlik ve beraberlik ruhumuzdur. Çünkü AK Parti Türkiye'nin bizim için Anadolu'nun samimiyetini, milletimizin değerlerini bu toplantıya onun kardeşin ruhunu ve Türkiye'yi dahili temsil eden bir siyasi hareket. Bizim siyaset anlayışımızdan milletimizle aramızda asla asla mesafe olamaz. Biz milletimizin içinden gelen milletin derdiyle dertlenen sevincini de hüznünü de milletimizle paylaşan büyük bir aileyiz. Aziz milletimiz bizlere baktığında aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarını dava kardeşlerini işte bu hepimizi omuzlarında taşıdığı çok büyük ve çok kıymetli bir sorumluluk" diye konuştu.

"FARKLI KÜLTÜRLERİN, DİLLERİN, DİNLERİN, İNANÇLARIN BİR ARADA YAŞADIĞI BU KADİM ŞEHİR BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDENDİR"

Mardin'in farklılıklarına değinene Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Biz büyük ve güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Bugüne kadar önümüze çıkan hiçbir engel, hiçbir zorluk, hiçbir badire bizi yolumuzdan döndüremedi. Darbelerle, vesayet girişimleriyle, kapatma davalarıyla türlü krizlerle karşı karşıya kaldık. Ancak her defasında milletimize güvendik, birbirimize kenetlendik ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bundan sonra da saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı inançla aynı azimle ve aynı dava şuuruyla yürümeye devam edeceğiz. Allah, saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin. Bizim davamız yalnızca bugünün meselelerini çözmek değil, yarının güçlü, müreffeh ve tam bağımsız Türkiye yüzyılını inşa etmektir. Türkiye yüzyıl hedeflerimize ulaşmak için ekonomiden istihdamı, adaletten sosyal güvenliğe eğitimden teknolojiye kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşımaktayım çalışıyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi yalnızca kendi milletimiz için değil. Bölgemize ve dünyanın dört bir yanında umudunu Türkiye'ye bağlayan milyonlarca insan için de büyük önem taşımaktadır. Farklı kültürlerin, dillerin, dinlerin, inançların asırlardır bir arada yaşadığı bu kadim şehir kardeşliğin ve birlikte yaşama iradesinin en güzel örneklerinden birisidir. Bizler bu kardeşlik mirasını korumak, şehrimizin kalkmasına katkı sunmak ve hemşehrilerimizin refahını arttırmak için var gücümüzle çalışacağız."

"CUMHURBAŞKANIMIZI VE BİZLERİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADINIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Mardin'in dünyanın kültürel başkenti olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Gürlek, "İnançların tarih boyunca kök saldığı devasa bir çınar olan gölgesinde her daim huzuru ve barışı yaşatan Mardin'imizde sizlerle olmak beni son derece mutlu etti. Adeta dünyanın kültürel başkenti olan bu aziz şehrin kardeşlik ruhunu yaşatan sizlerle bu çatı altında bulunmak benim için ayrı bir övünç kaynağıdır. Sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. 3 Kasım 2002'den bu yana 24 yıllık bu dava yolunda başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. En zor zamanlarda en zor şartlarda yanımızda oldunuz. Omuz omuza mücadele verdiniz. Bunları anlatmakla bitiremeyiz. Bugün bu salondaki heyecana baktığımda 2050 ve 2071 hedeflere hedeflerimize ulaşacağımızı Türkiye yüzyılı yolunda kararlılıklarla yürüyeceğimize olan inancım daha da güçlenmektedir."

"NE YAPIYORSAK ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN YAPIYORUZ"

Bu şehrin insanlarının paylaşmayı gönülden gönülle sevgi bağları kurmayı hoşgörünün önemini çok iyi bildiğini söyleyen Bakan Gürlek, "İşte bu ürün zenginliğiyle ülkenin en zor zamanlarında Anadolu'nun bağrından çıkmış, kimsesizlerin kimsesi olmuş Recep Tayyip Erdoğan'a 'dik dur, eğilme, bu millet seninle' diyerek koşulsuz destek veren asil duruşunu çeyrek asır önce ortaya koymuştu. O gün ortaya koyduğumuz bu duruşun temelinde kardeşlik vardı. Bugün de yolumuzu aydınlatan aynı kardeşliktir. Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selamı, selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz diyerek bir yol haritası ortaya koymuştur."

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEYİP ÜLKE VE DEVLET DÜŞMANI YAPTILAR"

"Kardeşlerimizin kıymetini biliyoruz" diye Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Çünkü yarım asırdır, hedef olan bu milletin birliği kardeşliğidir. Emperyalist güçler iç ve dış uzantılarını kullanarak bu ülkenin yarım asırdır birbirine düşürdüler. Gençlerimizi zehirleyip ülke ve devlet düşmanı yapmak ülkemizin insan kaynaklarını ve ekonomik kaynaklarını heba etmek için fitnelerini sahaya sürdüler. Orta Doğu'nun kimi savaşlarını ülkemiz bu güzide coğrafyasına ithal etmeye çalıştılar. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sevr'den bu yana işgal planlarının temelinde böl, parçala, yönet modeli uygulamaktan hiçbir zaman vazgeçmediler. Her defasında yeni bir maskeyle önümüze çıktılar. Sağ sol çatışmasıyla denediler olmadı. Darbeci ve cuntacı anlayışla denediler olmadı. Terör aparatlarıyla denediler olmadı. FETÖ ve benzeri yapılarda denediler olmadı. Ekonomimize yönelik organize saldırılarla denediler yine olmadı. Her defasında yeni bir kardeşlikle saldırılar yine olmadı, olmaz. Çünkü bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşları AK Parti camiasının fedakar evlatları vardır. Onların o alçak saldırıları hiçbir zaman başarılı olmadı ve olamaz. Çünkü bu aziz millet yüksek ferasetiyle liderine ve devletine bağlıdır."

"ARTIK BİZİ BU YOLDAN KİMSE ÇEVİREMEZ"

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"İşte bu feraset, bu sarsılmaz bağlılık bugün 'Terörsüz Türkiye' yolunda attığımız adımların da en büyük güvencesidir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde katettiğimiz yolu yakından takip ediyorsunuz. Bu sürecin en başından beri her kesimin gösterdiği kıymetli fedakarlıklar takdir şayandır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın değerli liderlerinden Sayın Devlet Bahçeli'ye, Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, 467 oyla suretin vücut bulmasında güçlü iradesiyle milletvekillerimize ve katkısı bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu milletin yarım asra varan kötü tarihini el birliğiyle yakın bu ortak hakkı ne kadar takdir edecek azdır. Artık bizi bu yoldan kimse çeviremez. Hala dört bir koldan ayağımıza pranga vurmak, sizlerin arasına nifak sokmak isteyenlerin olduğunu maalesef görüyoruz. Onlara asla fırsat vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bizim yol haritamız bellidir. Terör unsurları içeride ve dışarıda silahlarını bırakacak, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden bütün şartlar ortadan kalkacak, ilgili devlet kurumları bunu teyit edecek ve süreç nihayete erecektir."

"TÜRKİYE YÜZYILINI DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ ESASLARIYLA İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kimseyle pazarlık yapmadıklarını belirten Bakan Gürlek, "Biz her kesimin istediği gibi bu ülkenin geleceğini güvence altına almak, kardeşçe yaşayacağımız Türkiye yüzyılını demokratik hukuk devleti esaslarıyla inşa etmek için çalışıyoruz. Kim için? Tabii ki bu millet için. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar bütün vatandaşlarımızın insan haklarından eşit biçimde yararlandığı ekonomik kalkınmayı hayatında hissettiği tüm dış tehditlere karşı güven içinde yaşadığı bir Türkiye için çalışıyoruz. 24 yıl öncesine kadar Mardinli olmanın ne demek olduğunu bu yöredeki yaşam şartlarını gözünüzün önüne getirdiğinizde o günlerin bugünkü ortamdan ne kadar farklı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İnsanların ana dilini konuşamadığı mahalle ve beldelerin kültürel kimliklerini yansıtan isimleriyle anlatılamadığı birçok ayrımcılığın yaşandığı o baskıcı atmosferden bugünlere kolay gelinmedi. Bugün bu coğrafyada şenlikler düzenleniyor. Turizm gelişiyor. Sanayi ve kalkınmaya öncelik eden kuruluşlar faaliyet gösteriyor. Eğitim ve kültür faaliyetleri huzur içinde rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Bu ortamın oluşması kolay olmadı."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA DİMDİK DURUN"

Mardinlilere "Terörsüz Türkiye" sürecine destek vermeleri için çağrıda bulunan Bakan Gürlek, "Bundan 25 yıl önce kim derdi ki Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürtçe eğitim veren alanlar olacak? İşte bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve bu milletin ferasetiyle geldiğimiz seviyedir. Buna sıkı sıkı sarılın, asla rehavete kapılmayın. Terörsüz Türkiye konusunda dimdik durun. Kimsenin size tuzak kurmasına müsaade etmeyin. Lafa değil icraata bakın. İşte AK Parti laf değil icraat yapan omuz omuza vermiş milletin sivil ordusunun ta kendisidir. Milletimizle kurduğumuz bu bağ içeride kardeşliğimiz dışarıda ise gücümüzün dayanağıdır. Bugün coğrafyamızda bir huzur adasıysak bunun temelinde güçlü devlet olmanın temel sütunlarından milli savunma sanayimiz bin yıllık kadim devlet anlayışımız inşa olmuş askeri gücümüz dünyanın on beşinci büyük ekonomisi olmamız ve gücümüzü her zaman milletimizden aldığımız milli irade vardı" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN YARGI HİZMETLERİNDEN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANMASI HER TÜRLÜ ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

"Güçlü Türkiye hedefinin en önemli unsurlarından biri de Türkiye izninin aynı zamanda adaletin yüzünü olmasıdır" diyen Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Biz de çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için imkanlarımız doğrultusunda gereken her türlü çalışma yapıyoruz. Bugün Midyat Adalet Sarayı'nın açılması için hizmet edeceğiz. Mardin'de yapımı devam eden adalet sarayımızın çoğu gitti, azı kaldı. İnşallah kısa sürede de Mardin Adalet Sarayı'nı açacağız. Mardin'e yakışan hizmetlerin devamlılığını sağlamak için gerek personel ihtiyacını karşılıyor gerekse fiziki şartları hızlıca ortadan kaldırıyoruz. Bizim siyasetimizin de hizmet anlayışımızın da ölçüsü budur. İş üretmek, eser ortaya koymak ve milletin karşısında icatlarımızı ortaya çıkarmaktır. Bizler muhalefetin bir kısmı gibi yolsuzlukları savunan il il dolaşıp milletin yüzünün içine baka baka yalanlarını anlatan arsızlardan olmadık. Biz milletine hizmet eden, iş üreten ve icraatlarıyla milletin önüne çıkıp onlardan her daim takdir alan kadrolarız."

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESER, HESABIMIZI YALNIZCA MİLLETE VERİRİZ"

Yanlış yapanların aralarında barındırmayacaklarını dile getiren Bakan Gürlek, "Biz içimizde yanlış yapan şan ve maddiyat hırsına iyilik düşen arsızlık ve yolsuzlukta alınan hiç kimseyi barındırmayız. Kendi göbeğimizi kendimiz keser, hesabımızı yalnızca millete veririz. Bizim yalanla dolanma işimiz olmaz. O işi Silivri kuşları, peştemalcileri ve siyasi sapkınları iyi bilirler. Söylenilecek çok söz var ama sizin vaktinizi almak istemiyorum. Biz işimize bakalım. Milletimiz için çalışmaya devam edelim. Onlar da millet adına karar verecek mahkemelerde hesaplarını versinler. Mardin'de olmak, sizlerle olmak, bu güzel coğrafyanın müstesna fertleriyle dertleşmek, azimle çalışmaya devam etmenin en önemli motivasyonlarından biridir. Bana kucak açıp beni ağırladığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA