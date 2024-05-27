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Adalar'da İETT'nin getirdiği minibüsler tartışma yarattı

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Adalar Kent Konseyi, İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüslerin yolcu kapasitesinin az olduğunu ve Adalar'ın dokusuna uygun olmadığını belirtti. İETT Genel Müdürü ise tescilsiz araçların kullanımına izin verilmediğini ve sürecin 2024 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Adalar Belediye Başkanı ise kişisel akülü araçların büyük bir problem olduğunu ifade etti.

Adalar'da, İETT'nin ada içi ulaşımda kullanılması amacıyla Büyükada'ya getirdiği minibüsler tartışıldı.

Büyükada'daki Adalar Kent Konseyi bahçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT'nin, toplu ulaşım hizmetinde kullanılmak üzere Adalar'a getirdiği 12 minibüsle ilgili toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Adalar Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mengü Şeker, Adalar'a gelen araçların, kaldırılan faytonlara göre yolcu kapasitesinin daha az olduğunu söyledi.

Adalar'da plakalı araç kullanılacaksa bu araçların, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak üretilmiş, fabrika çıkışında tip onay belgesi olan, Adalar'ın dokusuna ve cadde ölçülerine uygun küçük ölçülerde araçlar olması gerektiğini belirten Şeker, "İETT'nin getirdiği 12 minibüs Adalar'ın dokusuna uygun değildir, Adalar'da halkın, 'azmanbüs' olarak adlandırdığı bu araçların olmaması gerekir." dedi.

"Keyfe keder biz bu araçları almadık"

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 23 Temmuz 2020'de alınan kararla 2021 Haziran'dan sonra Adalar'da tescilsiz araçların kullanılmasına izin verilmediğini söyledi.

O dönemde 20 adet 4 kişilik adamini, 40 adet de 14 kişilik adabüsleri aldıklarını anımsatan Demet, bu araçların tescilsiz ve onay belgesi bulunmayan araçlar olduğunu dile getirdi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) her defasında süre uzatımı için başvurduklarını ve bu süre uzantılarını aldıklarını belirten Demet, şöyle konuştu:

"Süreci 2024 Nisan'ın sonuna kadar getirdik. UKOME'ye mevcut araçların tescilsiz olarak çalıştırılmasıyla ilgili en az bir yıllık bir teklifle gideceğiz. Kaymakamımızdan da bu konuda destek isteyeceğiz. Daha sonra buradan alacağımız verileri bizim kendi mecburiyetlerimizi de ortaya koyarak üst kurullarımızla bu konuyu tekrar ele alacağız. Sonrasında bir karar alıp bunu da sizlere duyuracağız. Nihai karar alınana kadar son gelen minibüsler Adalar'da dolaşmayacak. Sabırlı olursanız her şey olur. Keyfe keder biz bu araçları almadık, mecburiyetler bizi bu noktaya getirdi."

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ise Adalar'da kişisel akülü araçların büyük bir problem olduğunu kaydederek, "Burası hız yapılacak bir bölge değil. Kendi kurum araçlarımız, belediye, kaymakamlık, özel şahıslar kurşun gibi gidiyorlar. Birine çarpsa sağ çıkma imkanı yok. Ben adada kamu arabalarının, iş gücü anlamında itfaiye ve İSKİ arabaları hariç, elektrikli de olsa, burada çok araba görmek istemiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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