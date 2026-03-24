Afganistan yönetimi, Ocak 2025'te gözaltına alınan ABD vatandaşı Coyle'u serbest bıraktı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Ocak 2025'te gözaltına alınan ABD vatandaşı Dennis Coyle'un serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ocak 2025'ten bu yana ülkede tutulan ABD vatandaşı Coyle'un, ailesinin yaptığı başvuru ve mahkemenin değerlendirmesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Kararın Ramazan Bayramı vesilesiyle alındığı aktarılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a sürece katkıları nedeniyle teşekkür edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, BAE'ye Coyle'un serbest bırakılmasında sağladığı destekten dolayı teşekkür edilirken, Katar'ın sürdürdüğü "destek ve savunuculuk" çabalarının da takdir edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Mahmood Habibi ve Paul Overby gibi "haksız yere gözaltına alınan" diğer tüm ABD vatandaşlarının "derhal serbest bırakılmasının" talep edildiği belirtilerek, "Taliban, rehine diplomasi uygulamasına son vermelidir." ifadesi kullanıldı.

The New York Times'ın haberine göre, gazeteye daha önce konuşan Afganistan yönetiminin bir sözcüsü, "iki ABD vatandaşını" serbest bırakmaya hazır olduklarını, ancak karşılığında Guantanamo Körfezi'nde tutulan Afgan mahkum Muhammed Rahim'in serbest bırakılmasını istediklerini söylemişti.

El Kaide üyesi olmak ve Usame bin Ladin için kuryelik ile tercümanlık yapmakla suçlanan Muhammed Rahim'in avukatı James Connell, müvekkilinin "hiçbir suçla resmen suçlanmadan 18 yıldır hapiste olan 60 yaşında bir adam" olduğunu belirterek, "Kimseye tehdit oluşturmuyor ve Guantanamo'dan serbest bırakılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rahim'in oğullarından Muhammed İbrahim Rahimi, Kabil Havalimanı'nda Coyle'un serbest bırakılma törenine katıldı. Coyle özgür bir insan olarak Afganistan topraklarını terk etmeden kısa bir süre önce Rahimi, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad'a, ABD Başkanı Donald Trump'a babasının serbest bırakılmasını talep eden bir mektup iletmesini istediğini söyledi.

ABD yönetiminden, "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" hamlesi

ABD, 10 Mart'ta, Afganistan yönetimini, "fidye için veya politika tavizleri elde etmek amacıyla bireyleri kaçırarak terörist taktikler kullandığı gerekçesiyle "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamasında, "Taliban, Dennis Coyle, Mahmoud Habibi ve Afganistan'da haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikalıları derhal serbest bırakmalı ve rehine diplomasisi uygulamasını sonsuza dek sona erdirmelidir." ifadesini kullanmıştı.

"Haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" kavramı, ABD yönetiminin bazı ülkelerin yabancı vatandaşları siyasi baskı aracı olarak keyfi şekilde tutukladığı veya alıkoyduğu durumları tanımlamak için kullandığı bir sınıflandırma olarak biliniyor."

Bu ifade genellikle, söz konusu ülkelerin bireyleri fidye, siyasi taviz ya da diplomatik pazarlık amacıyla alıkoyduğuna ilişkin değerlendirmeler kapsamında kullanılıyor.

ABD yönetimi, bu tür uygulamaları çoğu zaman "rehine diplomasisi" olarak nitelendiriyor.