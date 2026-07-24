ABD, İran'da komuta merkezleri ve İHA depolarını vurdu

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklamada İran'daki askeri komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depoları, haberleşme ağları, kıyı gözetleme noktaları ve deniz unsurlarının hedef alındığını duyurdu.

CENTCOM, yaptığı açıklamada İran genelinde askeri komuta merkezleri, İHA depoları, haberleşme ağları ile kıyı gözetleme ve deniz kapasitesini hedef alan operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu. CENTCOM, saldırıların "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ticari deniz taşımacılığına yönelik tehditlerini azaltmayı" amaçladığını savundu.

Açıklamada ayrıca, İran'ın son saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık olduğu ve ABD ordusunun desteğiyle ticari gemilerin boğazdan geçişlerini sürdürdüğü ifade edildi. Buna karşın Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün kendilerinde olduğunu, güvenli geçişin ancak İran ile koordinasyon sağlanması halinde garanti edilebileceğini açıkladı.

Art arda 13. gece gerçekleşen ABD saldırılarının neticesinde Keşm Adasında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran merkezli Mehr Haber Ajansı da ABD'nin Huzistan eyaletindeki Andimeşk ve Ümidiye kentlerine füze saldırıları düzenlediğini aktardı. Fars Haber Ajansı ise İran'ın Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentindeki bir yerleşim bölgesine düzenlenen ABD saldırısında iki kişinin yaralandığını bildirdi.

TRUMP: "Ş İMDİ YE KADARK İLERDEN DAHA BÜYÜK BİR SALDIRI OLAB İLİ R"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın Kuveyt'teki bir telekomünikasyon kulesini de hedef alan ve Körfez'deki ABD müttefiklerine yönelik yeni misilleme saldırılarının ardından şimdiye kadarki en büyük saldırıyı düzenlemeyi değerlendirdiğini söyledi.

Trump, "Devasa bir saldırıyı değerlendiriyorum. Bu, daha önce gördüklerinizden daha büyük olabilir. Karar vermeye çok yakınım. Her şey hazır" ifadelerini kullandı. İran medyası, ABD'nin son 13 gecedir düzenlediği saldırılarda köprüler ve tüneller dahil altyapının hedef alındığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, önceki gün yaptığı açıklamada, İran altyapısını hedef alan saldırılar da dahil olmak üzere gelecekteki tüm saldırılara "göze göz" anlayışıyla karşılık verileceğini söylemişti.

Kaynak: ANKA