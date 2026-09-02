ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor: Hürmüz Boğazı Hedef Alındı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı akşamı İran'a yönelik saldırılarında özellikle Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin güney bölgelerini hedef aldı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından, dün akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki kentlerden patlama sesleri duyulduğuna ilişkin haberler gelmeye başladı. Ardından CENTCOM, İran genelinde Devrim Muhafızlarına ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılarındaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığı bildirildi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi,

ABD'nin Sirik'e bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurduğunu açıkladı. Nefisi, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını bildirdi. Huzistan bölgesinde ise 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin saldırılarının "Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığı" tehdidine yer verildi.

İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse, daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde İran basını, Keşm Adası ve Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. CENTCOM ise çarşamba gününün ilk saatlerinde İran'daki hedeflere yönelik saldırılarını tamamladığını açıkladı.

İran ordusu da Ürdün, Bahreyn ve Irak'taki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulunduğunu duyurdu.

Bölge ülkelerinde sirenler çaldı, gerilim yeniden tırmandı

İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme başlattığını duyurmasının ardından, sosyal medyada bölge ülkelerinden gökyüzünde ışık hüzmelerinin görüldüğü ve patlama seslerinin duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Ürdün ordusu, ülke hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun engellendiğini, 3'ünün ise boş araziye düştüğünü açıkladı. Bazı hava yolu şirketleri Ürdün seferlerini iptal etti.

Kuveyt, İran'dan İHA ve füzelerle düzenlenen saldırılara karşı halka uyarıda bulunurken, hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Bahreyn de hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen İHA saldırılarını engellediğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan insansız hava araçları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığını ve önleyici füzelerin ateşlendiğini bildirdi.

Kaynak: AA