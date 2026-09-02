İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

ABD, Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerine bir kez daha saldırı düzenledi. İran ise bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün’e yönelik balistik füze saldırısında ve ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Prens Hassan Hava Üssü’ndeki RQ-4 ve MQ-9 İHA’larının bulunduğu hangarların yoğun bir balistik füze saldırısı ile hedef alındığı bildirildi.

İHA'LAR İMHA EDİLDİ, ABD ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırılarda birkaç İHA’nın imha edildiği ve bazı ABD askeri personelinin hayatını kaybettiği, ayrıca teknik altyapılarda yangın çıktığı öne sürüldü. Söz konusu saldırının, İran’ın Hürmüzgan eyaletindeki bir düğün törenine yönelik ABD saldırısına yönelik misilleme olduğu aktarılarak, "ABD’nin bu saldırısı 70 konuğu etkilemiş, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişinin öldüğü saldırıda birkaç kişi de ağır yaralanmıştır" hatırlatmasında bulunuldu. DMO Ürdün'deki Prens Hassan Hava Üssü’ne yönelik saldırının görüntülerini de yayınlarken, saldırının yol açtığı zarara ilişkin ilişkin iddialar henüz ABD veya Ürdün tarafından resmi olarak doğrulanmadı.

BÖLGE ÜLKELERİ SALDIRILARA HEDEF OLMUŞTU

İran'ın ABD'nin son saldırılarına misillemeleri sürerken, Ürdün'e balistik füze saldırı yapılmıştı. Ürdün ordusu, İran’dan fırlatılan 10 balistik füzeyi önlediğini, diğer 3 füzenin ise ıssız bölgelere düştüğünü duyurarak, "Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" açıklamasında bulunmuştu. Gelişmenin ardından Kuveyt ve Bahreyn de yeni misilleme saldırılarına hedef olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı