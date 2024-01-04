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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler

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ABD'nin İsrail'e yönelik askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden kalabalık bir grup, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döktü. Blinken'ın evinin önüne de elleri kana bulanmış bir mumya bırakan protestocular, "Gazze'de ölümleri durdur" ve "Savaş suçlusu" diye bağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler

BLINKEN'IN ARACINA KIRMIZI BOYA DÖKTÜLER

ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler

EVİNİN KARŞISINA KANA BULANMIŞ MUMYA BIRAKTILAR

Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler

PROTESTOCULAR "UTANMALISIN" DİYE BAĞIRDI

Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler

"GAZZE'DE ÖLÜMLERİ DURDUR"

Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.

Kaynak: AA / Güncel

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