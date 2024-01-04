ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın aracına, Filistin destekçisi göstericiler tarafından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin kanını temsilen kırmızı boya döküldü.

BLINKEN'IN ARACINA KIRMIZI BOYA DÖKTÜLER

ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist, Blinken'ın makam aracına konutundan çıktığı sırada kırmızı renkli boya attı.

EVİNİN KARŞISINA KANA BULANMIŞ MUMYA BIRAKTILAR

Göstericiler ayrıca, Blinken'ın, Virginia eyaletinin McLean semtindeki konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.

PROTESTOCULAR "UTANMALISIN" DİYE BAĞIRDI

Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, Filistin bayraklarıyla aracın ardından bir süre koştu. Protestocular, Blinken'ın evinin önüne döktükleri kırmızı boyalarla da kan görüntüsü oluşturdu.

"GAZZE'DE ÖLÜMLERİ DURDUR"

Ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak dikkat çekmeye çalışan göstericiler, Blinken'a "Gazze'de ölümleri durdur", "Savaş suçlusu" diye bağırdı.