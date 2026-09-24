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ABD'de federal yargıç, CNN, MS NOW ve Politico'ya Beyaz Saray akreditasyonu verdi

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ABD'de federal yargıç Timothy Kelly, Trump'ın iptal ettiği Beyaz Saray akreditasyonlarının CNN, MS NOW ve Politico'ya iadesine hükmetti. Trump 18 Eylül'de bu kuruluşları sürekli yalan haber gerekçesiyle Beyaz Saray'dan yasaklamıştı.

ABD'de federal yargıç, CNN, MS Now ve Politico haber kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişimleri için gerekli olan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilen akreditasyonlarının iadesine hükmetti.

CNN'in haberine göre, başkent Washington'daki federal mahkemenin yargıcı Timothy Kelly, CNN, MS NOW ve Politico'nun Trump'ın yasak kararına karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Yargıç Kelly, söz konusu basın kuruşlarının Beyaz Saray akreditasyonlarının iade edilmesine hükmetti.

Başkan Trump, Beyaz Saray'a girişlerini yasaklamıştı

Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

CNN, MS NOW ve Politico ise Trump'ın, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açmıştı.

Ardından ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN gibi önde gelen televizyon haber kuruluşları, ortak havuz yayınlarını askıya almıştı.

Kaynak: AA
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