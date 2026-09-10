ABD'de 2026 yazı kayıtlardaki en sıcak yaz mevsimi oldu

LOS ANGELES, 10 Eylül (Xinhua) -- ABD ana karasında haziran ayından ağustos ayına kadar olan dönemde ortalama sıcaklığın yaklaşık 23,6 dereceye ulaşmasıyla 2026 yılı, kayıtlardaki en sıcak yaz mevsimi oldu.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından çarşamba günü yayımlanan yeni bir rapora göre, yaz aylarında ABD ana karasındaki ortalama sıcaklık, 20. yüzyıl ortalamasının yaklaşık 1,7 derece üzerinde ve 1936 ile 2021 yıllarında kaydedilen önceki rekorların 0,2 derece üzerinde gerçekleşti.

Ağustos ayı aynı zamanda kayıtlardaki en sıcak ağustos ayı oldu. Ay boyunca ortalama sıcaklık 24,2 dereceye ulaşarak 20. yüzyıl ortalamasının yaklaşık 1,9 derece üzerine çıktı. Ortalama gündüz en yüksek sıcaklığı da 31,4 dereceyle kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Rapora göre, hem ağustos ayı hem de meteorolojik yaz dönemi, ABD anakarası için 1895'ten bu yana kaydedilen en sıcak dönemler oldu. Öte yandan ağustos ayı ortalama yağış miktarı ise yaklaşık 5,84 santimetre olarak ölçüldü ve bu değer 20. yüzyıl ortalamasının yaklaşık 0,81 santimetre altında kaldı.

Kaynak: Xinhua