ABD çekilse de Ebu Gureyb kurbanı 23 yıldır işkence izlerini taşıyor

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ABD, 23 yıllık işgalin ardından Irak'tan çekilse de, işgal döneminde yaralanan siviller savaşın izlerini yaşamları boyunca taşımaya devam ediyor.

ABD'nin işgali ve saldırılarında yaşamları altüst olan ve cezaevlerinde insanlık dışı muameleye maruz kalan Iraklı mağdurlar, aradan geçen 23 yıla rağmen yaşadıkları dehşeti unutamadı.

ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu uzuvlarını kaybeden Iraklı siviller; saldırı anını, tedavi süreçlerini ve bu durumun hayatlarında bıraktığı kalıcı izleri AA muhabirine anlattı.

2003 yılında ABD saldırısında iki bacağını kaybeden Yunus Hudayir Cemil, saldırıya uğradığında sokakta olduğunu belirterek, yaşadığı ağır yaralanmanın hayatını tamamen değiştirdiğini söyledi.

Saldırı sırasında sağ bacağının tamamını kaybettiğini anlatan Cemil, sol bacağının da önce bir bölümünü, hastanedeki müdahalelerin ardından ise büyük kısmını yitirdiğini ifade etti.

Cemil, 25 yaşındayken yaşadığı saldırının acısını aradan geçen yıllara rağmen hissettiğini söyleyerek, "Futbol oynayan genç biriydim. Saldırı benim için büyük bir acı oldu." dedi.

"Sana zarar veren düşmanın ülkeden çıkıyor"

Saldırı sırasında yanında bulunan arkadaşlarından bazılarının olay yerinde hayatını kaybettiğini aktaran Cemil, saldırının bir yerleşim yerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Cemil, o dönem yeni evli olduğunu ve eşinin 8 aylık hamile bulunduğunu anlatarak, saldırının yalnızca kendisini değil, ailesini de derinden etkilediğini dile getirdi.

ABD'nin Irak'tan çekilmesini kendisi açısından sevindirici bulduğunu belirten Cemil, "Sana zarar veren düşmanın ülkeden çıkıyor. Bu, Irak'ın güvenliği ve egemenliği açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

Cemil, emeklilik maaşı dışında devletin ilgili kurumlarından herhangi bir destek alamadığını da sözlerine ekledi.

Ebu Gureyb Hapishanesi skandalının kurbanı

ABD askerlerinin yaşattığı Ebu Gureyb Hapishanesi'ndeki skandalın kurbanlarından birisi Iraklı Talib Muahmmed Mecli de, ABD işgalinin izlerini vücudunda taşmaya devam ediyor.

Mecli, Ekim 2003'te Enbar'a kayınpederini ziyarete gittiği sırada ABD askerlerince hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınıp hapsedildiğini anlattı.

Hapis sırasında yaşadığı stresten kaynaklı vücudunda kabarıklar oluşan Mecli, vücudundaki bu izleri 23 yıldır taşıdığını kaydetti.

Mecli, hapishanede geçirdiği 2 yıl boyunca başta köpek saldırıları ve ses bombası olmak üzere çeşitli işkencelere maruz kaldığını belirterek, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Ebu Gureyb Hapishanesi'ndeyken başta köpek saldırıları olmak üzere ses bombaları ve çeşitli işkencelere maruz kaldık. Koğuş arkadaşlarımızdan bir kısmı, işkenceler sırasında sıkılan gerçek mermiler sonucu hayatını kaybetti. Kıyafetleri çıkarılıp başına siyah çuval geçirilen o Ebu Gureyb Cezaevi skandalının doğrudan kurbanlarından biriyim. Çok büyük acılar yaşadık. O hapishanede insanlara tecavüz bile edildi."

Kaynak: AA