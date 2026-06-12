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Tom Barrack: Abd-Türkiye İş Birliği Somut Sonuçlar Üretmeye Devam Ediyor

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, NATO Zirvesi öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, ABD-Türkiye iş birliğinin somut sonuçlar ürettiğini söyledi.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, NATO Zirvesi öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Ortak hedefleri paylaşan güçlü müttefikler olarak, ABD- Türkiye iş birliği somut sonuçlar üretmeye devam ediyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bugün yaptığı görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak hedefleri paylaşan güçlü müttefikler olarak, ABD-Türkiye işbirliği somut sonuçlar üretmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA
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