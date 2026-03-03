ABD Başkanı Trump: İsrail'i İran'a Saldırmaya Ben Zorlamış Olabilirim

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı açıklamada, "Eğer bir şey yaptıysam, İsrail'i ben zorlamış olabilirim. Ancak İsrail hazırdı, biz de hazırdık ve çok güçlü bir etki yarattık çünkü neredeyse sahip oldukları her şey şu anda yok edildi. Füze sayıları çok azalıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, tarafsız diyebileceğimiz ülkeleri vuruyorlar. Uzun süre birlikte yaşadılar. Bence şaşırdılar. Ben de şaşırdım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Beyaz Saray'da ağırladı. İki lider, Oval Ofis'te kameraların karşısına geçti. Başbakan Merz'in harika bir iş çıkardığını belirten Trump, "Ticaret ve diğer alanlarda ilişkilerimiz çok güçlü. Anlaşmalarımızı yapabildik ve bu ilişkiler çok güçlü. Bugün elbette İran hakkında da konuşacağız ve o bize yardımcı oluyor" dedi.

Merz, "Bu zorlu zamanlarda sizinle görüşe fırsatı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Tahran'daki korkunç rejimi devirme konusunda aynı fikirdeyiz. Onlar devrildikten sonra ne olacağını ilişkin de konuşacağız. Mümkün olan en kısa sürede yürürlüğe girmesini istediğim ticaret anlaşmamızı ele almalıyız. Ukrayna hakkında konuşmalıyız" diye konuştu.

"Onları çok sert vuruyoruz ve büyük çaplı saldırı şimdi başlıyor"

İsrail'in İran'a saldırma konusunda ABD'yi zorlayıp zorlamadığı sorulan Trump, şu yanıtı verdi:

"Hayır, ben onları zorlamış olabilirim. Bakın, onlarla müzakereler yapıyorduk ve benim görüşüm, onların ilk saldırıyı yapacakları yönündeydi. Biz yapmasaydık, onlar saldıracaktı. İlk saldırıyı onlar yapacaktı. Bundan emindim ve bizde harika müzakereciler, harika insanlar var, bu işi çok başarılı bir şekilde yapan ve hayatları boyunca çok başarılı olan insanlar. Müzakerelerin gidişatına bakılırsa, bence onlar ilk saldırıyı yapacaklardı ve ben bunun olmasını istemedim. Eğer bir şey yaptıysam, İsrail'i ben zorlamış olabilirim. Ancak İsrail hazırdı, biz de hazırdık ve çok güçlü bir etki yarattık çünkü neredeyse sahip oldukları her şey şu anda yok edildi. Füze sayıları çok azalıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, tarafsız diyebileceğimiz ülkeleri vuruyorlar. Uzun süre birlikte yaşadılar. Bence şaşırdılar. Ben de şaşırdım. Şimdi bu ülkeler hepsi onlara karşı savaşıyor."

Olanlarla hiçbir ilgisi bulunmayan ülkeleri vurdular. Birdenbire füze saldırıları yaptılar, bu da ne kadar kötü bir niyetli bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Aslında en azından bir dereceye kadar dostane olan insanları vurdular ve bununla hiçbir sorunları yoktu. Ayrıca sadece sivil yerleri, otelleri, apartmanları vuruyorlar, biz ise çok daha uygun yerleri vuruyoruz. Onları çok sert vuruyoruz ve büyük çaplı saldırı şimdi başlıyor. Artık hava korumaları yok. Artık hiçbir tespit tesisleri kalmadı. Dolayısıyla çok fazla acı çekecekler. Bunlar kötü insanlar. Bunlar, son üç hafta içinde 35 bin protestocuyu öldüren insanlar. 35 bin insan şiddet kullanılarak öldürüldü. Bunlar kötü insanlar ve liderleri öldü. Bildiğiniz gibi, ilk saldırıda 49 kişi öldürüldü ve sanırım bugün yeni liderliğe bir saldırı daha oldu ve bu da oldukça önemliydi. Çok ağır darbe alıyorlar ve ne olacağını göreceğiz."

"Aklımdaki insanların çoğu öldü"

Trump, "Şu anda aklınızda biri var mı? Çünkü aklınızda olan herkesin öldürüldüğünü söylediniz" sorusu üzerine, "Aklımdaki insanların çoğu öldü. Biliyorsunuz, o gruptan akılda tuttuğumuz bazı kişiler öldü. Şu an başka bir grup var, onlar da ölmüş olabilir, gelen haberlere göre. Sanırım üçüncü dalga geliyor. Çok yakında kimseyi tanımayacağız" ifadelerini kullandı. Devamında Venezuela'dan örnek veren Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Venezuela inanılmazdı çünkü saldırıyı yaptık ve hükümeti tamamen sağlam tuttuk. Delcy var, o çok iyi. Bütün komuta zinciri duruyor ve ilişkilerimiz harika. Şimdiden 100 milyon varil petrol çıkardık ve bunun büyük bir kısmı onlara, büyük bir kısmı da bize gidiyor ve bu şahane. Savaşın bedelini birçok kez ödedik ve petrolü biz yöneteceğiz ve Venezuela hiç olmadığı kadar çok para kazanacak ve bu halk için harika bir şey. İlişkimiz mükemmel, her şey kusursuz. Kimse daha önce böyle bir şey görmedi."

"İspanya ile tüm ticareti keseceğiz"

Avrupa ülkeleriyle ilgili bir soru üzerine Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı Avrupa ülkeleri yardımcı oldu, bazıları ise olmadı ve biliyorsunuz, ben çok şaşırdım. Almanya çok iyi davrandı. O muhteşemdi. Diğerleri de çok iyiydi, muhteşemdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin şahane olduğunu düşünüyorum. Mark Rutte, onun harika olduğunu düşünüyorum. Ancak İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri berbat davrandı. Aslında, Scott'a (Hazine Bakanı Scott Bessent) İspanya ile tüm ilişkileri kesmesini söyledim. İspanya, her şeyden önce, benim talebim üzerine tüm Avrupa ülkeleri yüzde 5 ödeme yapmaya başladığında başladı. Herkes bu konuda hevesliydi, Almanya, herkes."

İspanya bunu yapmadı. Şimdi İspanya, üslerini kullanamayacağımızı söyledi. ... Ona, İspanya'nın harika insanları dışında ihtiyacımız olan hiçbir şeyi olmadığını söyledim. Ama harika bir liderlikleri yok. Bildiğiniz gibi, NATO'da savunma sanayi harcamalarını yüzde 5'e çıkmayı kabul etmeyen tek ülke onlardı. Yüzde 2'de kalmak istediler, yüzde 2'yi ödeyecekler. Bu yüzden İspanya ile tüm ticareti keseceğiz. İspanya ile hiçbir şey yapmak istemiyoruz.

"Birleşik Krallık'tan da memnun değilim"

Bu arada, Birleşik Krallık'tan da memnun değilim. Okuduğunuz o ada, kira sözleşmesi meselesi, tamam mı? Sebep ne olursa olsun, o adayı kiralamıştı. Sonra biri gelip onu elinden aldı. İniş yapabileceğimiz yeri bulmamız 3-4 gün sürdü. Orası çok daha uygun bir iniş noktası olurdu, bunun yerine saatlerce ekstra uçmak zorunda kaldık. Çok şaşırdık. Karşımızda Winston Churchill yok."

"Belirli bölgelere iniş yapmamıza izin veriyorlar, bunu takdir ediyoruz"

Trump, Almanya'dan beklentisinin ne olduğu sorusunu, "Belirli bölgelere iniş yapmamıza izin veriyorlar ve biz de bunu takdir ediyoruz, rahat hissetmemizi sağlıyorlar. Onlardan asker gönderilmesini falan istemiyoruz. Saygın bir ülke. Bu ülkeyle çok iyi ilişkilerim var. Özellikle de yeni liderle. Bence o mükemmel bir lider" ifadeleriyle yanıtladı.

Son gelişmelerin ardından petrol fiyatlarındaki duruma ilişkin soru üzerine Trump, öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'ye değinerek şunları söyledi:

"Süleymani'yi geçen dönem öldürdük. Öldürmeseydik, bugün durum farklı olabilirdi. Çok daha güçlü ve akıllı olurlardı. Ama yol kenarındaki bombaları onlar yaptı. İnsanların yüzde 95'i bacaklarını kaybetti, kolları ve yüzleri parçalandı. Bazı gençleri gördüm, izlemesi çok üzücüydü ve bunların neredeyse yüzde 95'i İranlıydı. Süleymani patlayan yolları severdi. ve bacakları ve kolları olmayan, yüzleri paramparça olmuş insanları gördüğünüzde, bu insanların neye katlanmak zorunda olduklarını ve nasıl yaşamak zorunda olduklarını anlıyorsunuz. İran budur."

"Ambargolarla istediğim her şeyi yapabilirim ve bunu İspanya'ya da uygulayabiliriz"

Trump, gümrük tarifeleriyle ilgili bir soru üzerine, gümrük vergileri konusunda kazananın kendisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bize iyi ve adil davranan ülkelere özen göstermeliyiz ve onlara özen göstereceğiz. Diğer ülkeler ise bize iyi davranmadı ve biz de onların bizden yararlanmasına izin vermedik. Ancak gümrük vergileriyle ilgili, örneğin bir lisans durumumuz var ve bu lisans, hiç kimsenin bu yetkimiz olduğunu bilmediği halde, tüm iş ilişkilerini derhal durdurmamızı sağlayan bir şey. Ancak bu karar sayesinde artık bu yetkiye sahibiz. Belirli bir ülkeyle ilgili tüm işleri durdurma hakkına sahibiz."

Belirli bir ülke bize iyi davranmıyorsa, Başkan Kongre'ye gitmeden, durdurma hakkına sahiptir, bu ilginç bir durum. Durdurma hakkına sahibiz, ancak bu yasa uyarınca, onlara ücret talep etme hakkım yoktu. Onlara lisans verme hakkım var, ama suçlama hakkım yok, ki bu açıkçası saçma. Ancak bu hak bize Yüksek Mahkeme tarafından verildi ve örneğin İspanya hakkında konuştuğumuz gibi, bu hakka sahibiz. Yarın, hatta en iyisi bugün, İspanya ile ilgili her şeyi durdurabilirim. İspanya ile ilgili tüm işleri durdurma hakkına sahibiz. Ambargolarla istediğim her şeyi yapabilirim ve bunu İspanya'ya da uygulayabiliriz."

"Herkes saldırıya uğradı"

İran'ın bölgedeki komşu ülkelere yönelik saldırıları anımsatılan Trump, "Onların kötü olduğunu" belirterek, "Bu siyasetle ilgili değil, onların tüm felsefesi, geldikleri yerle ilgili. Bu korkunç. 35 bin insanı öldürüyorlar ve bazı durumlarda, silahları olmayan insanlara makineli tüfeklerle ateş ediyorlar. Silahları yok ve makineli tüfekle vuruluyorlar, binalardan keskin nişancılar tarafından vuruluyorlar, keskin nişancılar insanları gözlerinden vuruyor. Bu çok kötü bir ideoloji. ... Komşuları saldırmıyordu, belki de bekleyip göreceklerdi. Katar'a saldırdılar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırdılar, Suudi Arabistan'a saldırdılar, Umman'a saldırdılar. Bu ülkeler müzakerelere yardım ediyorlardı. Saldırıya uğradılar. Herkes saldırıya uğradı" diye konuştu.

"İspanya buna uymak zorunda"

Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın İspanya'ya dair açıklamaları anımsatılarak, "Başkan İspanya'yı cezalandırmayı düşünüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna, "Bunun cevabı oldukça basit. İspanya'yı NATO'da kararlaştırdığımız yüzde 3,5'lik hedefi yakalamaya ikna etmeye çalışıyoruz ve Başkan'ın da belirttiği üzere bunu kabul etmeyen tek ülke İspanya ve biz de bunun hepimizin uyması gereken ortak güvenliğimizin bir parçası olduğuna onlara ikna etmeye çalışıyoruz. Bu, askeri harcamalar için yüzde 3,5 ve askeri altyapı için yüzde 1,5'tir. İspanya buna uymak zorundadır" yanıtını verdi.

