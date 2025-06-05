ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin "Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz'i Oval Ofis'te ağırlarken, Rusya- Ukrayna savaşının gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"PUTİN HOŞ OLMAYAN BİR SALDIRI YAPACAK"

"Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak" diyen Trump, "Putin, " Ukrayna'ya saldırmaktan başka seçeneğimiz yok" dedi. Ben de "Bunu yapma, yapmamalısın" dedim" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Eğer Rusya'nın durmayacağını görürsek, o noktada çok sert yaptırımlar olur. Rusya çizginin dışına çıkarsa ne kadar sert olabileceğime şaşırırsınız. Anlaşma sağlanamazsa hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya karşı sert oluruz. Tango iki kişiyle yapılır. Hindistan-Pakistan savaşını durdurdum, keşke aynı şekilde Rusya- Ukrayna savaşını da durdurabilsem" dedi.

İKİ ÜLKEYE DE YAPTIRIM SİNYALİ

ABD'nin Rusya'ya ne zaman ve hangi koşullarda yeni yaptırımlar getireceğinin sorulması üzerine Trump, "Eğer Rusya'nın durmayacağını görürsek, o noktada çok sert yaptırımlar olur. Rusya çizginin dışına çıkarsa ne kadar sert olabileceğime şaşırırsınız." diye konuştu.

İki ülke arasında ateşkes anlaşması olmaması durumunda hem Rusya hem de Ukrayna'ya yaptırım sinyali veren ABD Başkanı, "Dürüst olmak gerekirse, bu her iki ülke için de geçerli olacak. Bilirsiniz, tango iki kişiyle yapılır. Biz bu konuda sert olacağız, ister Rusya ister başka bir ülke olsun, çok sert olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"ÇOCUKLARIN KAVGASINA BENZİYOR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "çocukların kavga etmesine" benzeten Trump, şöyle konuştu: "Dün Putin'e şu benzetmeyi yaptım. Dedim ki, belki de savaşmaya ve çok acı çekmeye devam etmeniz gerekecek çünkü iki taraf da siz onları ayırmadan önce acı çekiyor. Bu oldukça bilinen bir benzetmedir. İki çocuk var, bir parkta kavga ediyorlar. Bazen onları bir süre kavga etmelerine izin verirsiniz. Sporda görürsünüz bunu, hakemler birkaç saniye onları bırakır. Onları ayırmadan önce bir süre kavga etmelerine izin verirsiniz."

UKRAYNA İHALARLA SALDIRDI

Ukrayna Ordusu geçtiğimiz günlerde Rusya'nın stratejik noktalarına İHA'lar ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda Rusya'nın nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları hedef alınmış, saldırı Rusya'da şok etkisi yaratmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmenin çok iyi geçtiğini söyleyen Trump, "Ukrayna'nın, Rusya'nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti" demişti.