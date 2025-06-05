ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
Haber Videosu

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz'i Oval Ofis'te ağırlarken, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını söyleyerek "Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak" dedi.

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin "Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz'i Oval Ofis'te ağırlarken, Rusya- Ukrayna savaşının gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"PUTİN HOŞ OLMAYAN BİR SALDIRI YAPACAK"

"Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak" diyen Trump, "Putin, " Ukrayna'ya saldırmaktan başka seçeneğimiz yok" dedi. Ben de "Bunu yapma, yapmamalısın" dedim" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca "Eğer Rusya'nın durmayacağını görürsek, o noktada çok sert yaptırımlar olur. Rusya çizginin dışına çıkarsa ne kadar sert olabileceğime şaşırırsınız. Anlaşma sağlanamazsa hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya karşı sert oluruz. Tango iki kişiyle yapılır. Hindistan-Pakistan savaşını durdurdum, keşke aynı şekilde Rusya- Ukrayna savaşını da durdurabilsem" dedi.

İKİ ÜLKEYE DE YAPTIRIM SİNYALİ

ABD'nin Rusya'ya ne zaman ve hangi koşullarda yeni yaptırımlar getireceğinin sorulması üzerine Trump, "Eğer Rusya'nın durmayacağını görürsek, o noktada çok sert yaptırımlar olur. Rusya çizginin dışına çıkarsa ne kadar sert olabileceğime şaşırırsınız." diye konuştu.

İki ülke arasında ateşkes anlaşması olmaması durumunda hem Rusya hem de Ukrayna'ya yaptırım sinyali veren ABD Başkanı, "Dürüst olmak gerekirse, bu her iki ülke için de geçerli olacak. Bilirsiniz, tango iki kişiyle yapılır. Biz bu konuda sert olacağız, ister Rusya ister başka bir ülke olsun, çok sert olacağız." değerlendirmesini yaptı.

"ÇOCUKLARIN KAVGASINA BENZİYOR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "çocukların kavga etmesine" benzeten Trump, şöyle konuştu: "Dün Putin'e şu benzetmeyi yaptım. Dedim ki, belki de savaşmaya ve çok acı çekmeye devam etmeniz gerekecek çünkü iki taraf da siz onları ayırmadan önce acı çekiyor. Bu oldukça bilinen bir benzetmedir. İki çocuk var, bir parkta kavga ediyorlar. Bazen onları bir süre kavga etmelerine izin verirsiniz. Sporda görürsünüz bunu, hakemler birkaç saniye onları bırakır. Onları ayırmadan önce bir süre kavga etmelerine izin verirsiniz."

UKRAYNA İHALARLA SALDIRDI

Ukrayna Ordusu geçtiğimiz günlerde Rusya'nın stratejik noktalarına İHA'lar ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda Rusya'nın nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları hedef alınmış, saldırı Rusya'da şok etkisi yaratmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmenin çok iyi geçtiğini söyleyen Trump, "Ukrayna'nın, Rusya'nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti" demişti.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Güncel
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
500

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

anlaşmışlar kafirler nükleer kullanacak

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaki Ertaş:

Anlaşma olmaz ancak tamda Truup ın istediği işler bunlar. madenin yarısını aldı bu saldırı sonrası kurtar bizi diyecek olan ukraynanın yarısını alır.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaysun:

Nükleer kullanamaz, savaş suçuna ,insanlık suçuna girer, 10 sene ambargo gelir,, 300 füze atar , işte 1000 kişi ölür , daha fazlasını yapamaz.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Avrupa başkentlerinden birini vuracak ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

kendi vatanını milletini yeni nesillerin geleceğini değil kendi çıkar ve menfaatlerini düşünen ...herhangi... bir toplumdan kendisi ve yakınları ve çıkar çevreleriyle aylıklı trolleri hariç hiç bir kimseye zerre fayda gelmez öyle toplumların başından bela musibet eksik olmaz iki yakası bir araya gelmez haramiler o toplumu soyup soğana çevirip dımdızlak bırakır çalıp çırptıkları malvarlıklarını bulundukları ülkeden yurtdışına kaçırırlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.