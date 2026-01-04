ABD Basını, Trump Yönetiminin Venezuela Saldırısına Tepki Gösterdi: Hukuka Aykırı ve Dış Politika Hatası

(ANKARA) - ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını, anayasal yetki, uluslararası hukuk ve bölgesel güvenlik başlıkları altında sert biçimde eleştirdi; NYT ve Washington Post, operasyonu "hukuka aykırı ve riskli" olarak nitelendirirken, CNN ve AP, müdahalenin iç politikadan Latin Amerika'daki istikrara kadar geniş sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

ABD basınında, Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısı, anayasal yetki, uluslararası hukuk ve bölgesel güvenlik başlıkları altında kapsamlı biçimde eleştirildi.

Amerikan medya kuruluşları, operasyonun Kongre'den açık bir yetki alınmadan gerçekleştirilmesini ön plana çıkarırken, bunun ABD Anayasası'nda yer alan "savaş ilan etme yetkisinin Kongre'ye ait olduğu" ilkesini ihlal edebileceğini yazdı.

ABD basınında yer alan haber ve analizlerde, saldırının uluslararası hukuk açısından da tartışmalı olduğu vurgulandı. Uluslararası hukuk uzmanlarının görüşlerine yer veren yayınlar, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan "güç kullanma yasağı" ile çelişebileceğini, bu durumun ABD'nin küresel ölçekte savunduğu hukuk ve egemenlik ilkelerini zayıflatabileceğini belirtti. Bazı yorumlarda, Washington'un benzer müdahaleleri eleştiren ülkelere karşı savunma pozisyonunun zorlaşacağı ve ABD'nin uluslararası arenada meşruiyet sorunu yaşayabileceği ifade edildi.

NYT ve WP'den "dış politika hatası" eleştirisi

The New York Times (NYT) ve Washington Post (WP) başta olmak üzere birçok gazete, Beyaz Saray'ın saldırıyı ulusal güvenlik gerekçeleriyle savunmasına karşın, hukuki dayanağın kamuoyuna net biçimde açıklanmadığına dikkati çekti.

NYT, "Trump's Attack on Venezuela Is Illegal and Unwise" başlıklı analizinde, Trump'ın Venezuela'ya yönelik askeri hamlelerinin hem hukuka aykırı hem de küresel ölçekte ağır sonuçlar doğurabilecek bir maceracılık olduğunu savundu. Makalede, Trump'ın yaklaşımı, "Amerikan dış politikasının tehlikeli bir hatası" olarak değerlendirildi ve "Eğer son yüzyılın Amerikan dış politikasından çıkarılacak temel bir ders varsa o da en acımasız rejimleri bile zorla devirmeye kalkışmanın işleri daha kötü hale getirebileceğidir" ifadeleri yer aldı.

WP de Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesinin "Trump için kolay kısmı" olabileceğini yazdı, askeri operasyonun yasal ve dış politika risklerini vurguladı.

CNN, bunun iç politikaya zarar verebileceğini de vurguladı

Amerikan basını, saldırının iç politikada da ciddi tepkilere yol açtığını aktardı. Demokrat Partili Kongre üyelerinin yanı sıra bazı bağımsız siyasetçilerin, Trump yönetimini "ülkeyi yeni bir savaşa sürüklemekle" suçladığı kaydedildi. Haberlerde, ABD'de ekonomik sıkıntıların, gelir eşitsizliğinin ve sosyal sorunların gündemde olduğu bir dönemde, kamuoyunun geniş kesimlerinin yeni bir dış askeri müdahaleye sıcak bakmadığına dikkat çekildi. Bazı köşe yazılarında, Trump'ın seçim kampanyasında öne çıkardığı "Önce Amerika" söylemi ile Venezuela'ya yönelik askeri adım arasında açık bir çelişki bulunduğu yorumu yapıldı.

CNN televizyon kanalı, Trump yönetiminin Venezuela'daki saldırılar ve Maduro'nun yakalanmasıyla ilgili Kongre liderlerini bilgilendirmeye başladığını bildirdi. CNN'e göre Beyaz Saray, operasyon öncesinde Kongre'yi bilgilendirmediğini personelin güvenliği gerekçesiyle savundu, ancak sonrasında yasa koyucularla iletişimi artırma adımı attığını aktardı. Bu durum, medya analizlerinde hem hukuki süreç hem de yürütmenin denetimi açısından tartışma konusu oldu.

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, operasyonun Latin Amerika'da istikrarsızlığı artırabileceği uyarıları da öne çıktı. Analistlere dayandırılan haberlerde, Venezuela'daki siyasi krizin askeri müdahaleyle daha da derinleşebileceği, bunun yeni bir göç dalgasını tetikleyebileceği ve bölge ülkeleri üzerinde ekonomik ve insani baskıyı artırabileceği belirtildi. Bazı yayın organları, ABD'nin geçmiş müdahalelerinin bölgede uzun vadeli sorunlara yol açtığını hatırlatarak, benzer bir senaryonun yeniden yaşanabileceğine işaret etti.

AP'den eleştiri

AP (Associated Press) haber ajansı, Venezuela'daki operasyonu 1989'daki Panama müdahalesiyle kıyaslayarak, ABD güçlerinin Maduro'yu yakalamak için düzenlediği operasyonun hukuki ve diplomatik bakımdan geniş yankı bulduğunu bildirdi. AP'ye göre Trump yönetimi operasyonu narco-terörizmle mücadele ve bölgesel istikrar gerekçesiyle savunsa da çatışmanın yasalar, uluslararası normlar ve ABD iç denetimleri açısından yoğun sorgulamalara yol açtığına işaret edildi.

Öte yandan Amerikan basını ayrıca, saldırı sonrasında bilgi kirliliği ve dezenformasyon riskine de dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada yayılan doğrulanmamış görüntü ve iddiaların kamuoyunu yanıltabileceği belirtilirken, yönetimin sınırlı açıklamalar yapmasının spekülasyonları artırdığı ifade edildi.