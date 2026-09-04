'Bosna Kasabı'nı askeri törenle karşıladılar! Avrupa'dan peş peşe sert tepki geldi

Soykırım suçlusuna askeri tören düzenlenmesi Sırbistan ile Avrupa ülkeleri arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşledi. Ratko Mladiç'in cenazesinin Belgrad'da askeri törenle karşılanmasına peş peşe tepkiler geldi.

TABUTU DEVLET UÇAĞIYLA GETİRİLDİ

84 yaşındaki Ratko Mladiç, müebbet hapis cezasını çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde 27 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Mladiç'in cenazesi Hollanda'dan Sırbistan'a devlet uçağıyla taşındı. Oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşliğinde Belgrad'a getirilen Mladiç'in Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti entitesi bayraklarına sarılan tabutu askeri törenle karşılandı. Cenaze daha sonra polis eskortu eşliğinde Belgrad'daki bir askeri hastaneye götürüldü.

AB'DEN İLK HAMLE: ZİYARET İPTAL

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, törene sert tepki göstererek planladığı Sırbistan ziyaretini iptal etti. Kos, "Mladic, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından hüküm giymiş bir savaş suçlusudur." dedi. Törenin AB değerleriyle bağdaşmadığını belirten Kos, "Ölümünün ardından gerçekleştirilen yüceltme ve övgü gösterileri, AB yolunun üzerine inşa edildiği değerlerle bağdaşmamaktadır. Bu yol, geçmişle yüzleşmeyi, gerçek anlamda uzlaşmayı ve savaş suçlarının mağdurlarına saygı göstermeyi gerektirir." ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'DAN SERT TEPKİ GELDİ

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da Sırbistan'ın kararını şiddetle kınadı. Prevot, "Mladic, başta Srebrenitsa soykırımı olmak üzere, Avrupa tarihinin en korkunç vahşetlerinden bazılarının sembol isimlerinden biridir. Cenazesi için bu tür onurlandırmaların yapılması, mağdurlara ve ailelerine karşı utanç verici ve saygısızca bir davranıştır. Bu eylemi en güçlü ifadelerle kınıyorum ve bu mesajı bu sabah Avrupa işlerinden sorumlu Sırp mevkidaşıma da ilettim." dedi.

HIRVATİSTAN'DAN AB ÜYELİĞİ RESTİ

Tartışmayı daha da büyüten açıklama ise Hırvatistan'dan geldi. Hırvatistan hükümeti, Mladiç'in devlet töreniyle defnedilmesi halinde Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyelik sürecini bloke edeceğini açıkladı. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de en üst düzey devlet ve askeri tören düzenlenmesi halinde AB kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söyledi.

8 BİN 372 BOŞNAK SİVİLİN KATLEDİLDİĞİ SOYKIRIMDAN SORUMLU TUTULDU

Ratko Mladiç, Bosna Savaşı sırasında Sırp güçlerinin komutanlığını yaptı. Özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından biri olarak kabul edildi. Savaştan sonra yaklaşık 16 yıl saklanan Mladiç, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Lazarevo köyünde yakalandı ve Lahey'e gönderildi. Mladiç, 2017'de soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulunarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA