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İstanbul'da 15 bin kiralık konutta ilk teslimler eylül ayında

İstanbul'da 15 bin kiralık konutta ilk teslimler eylül ayında
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Bakan Murat Kurum, İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinden bir kısmının tesliminin eylül ayında yapılacağını, kiralık konutlara ilişkin şartların kabinede sunulacağını ve Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapacağını belirtti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız" dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi kapsamında "Basın Buluşması Programı"na katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, "İstanbul'da kira fiyatlarının ve kiralarının aşağı çekilmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları neticelendireceğimiz şartları kabinede sunacağız ve kabine sonrasında da Cumhurbaşkanımız bu konuya ilişkin inşallah açıklamalar yapacaktır. Eylül ayı içerisinde hedeflediğimiz o 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının teslimini yine İstanbul'da Eylül ayı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım. Şartlarını da önümüzdeki hafta hangi şartlar dahilinde olabileceğini de Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir. İstanbul'da hem kentsel dönüşüme, deprem dönüşümüne destek verebilmek hem de kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek adına bu irade ortaya konuldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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