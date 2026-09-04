Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Milyonlarca vatandaşı mağdur eden ve paniğe sürükleyen “Borcunuz yasal takibe düştü”, “Uzlaşma sürecini kaçırdınız” ve “Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” şeklindeki mesajlar sonrası harekete geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapamında, vatandaşlara ait kişisel verileri yasa dışı yollarla temin edip sorgulayan dijital panel sistemlerini kullandığı tespit edilen 31 avukatlık bürosuna eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arama ve el koyma kararı çıkarılan bürolarda milyonlarca kişinin kimlik, adres, tapu ve sosyal güvenlik bilgilerine usulsüz şekilde erişildiği belirlendi.

"HUKUKBİS" VE "ASİSTBİS" ÜZERİNDEN YASA DIŞI ERİŞİM TESPİTİ

Soruşturmanın temelini, "HukukBİS" ve "AsistBİS" gibi yasa dışı dijital panel sistemlerinin bazı avukatlık büroları tarafından aktif olarak kullanıldığı yönündeki deliller oluşturdu. Önceki aşamalarda şüpheliler Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam’dan elde edilen dijital materyallerde yapılan teknik incelemelerde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Paneller aracılığıyla avukatlık bürolarının; vatandaş ve kimlik sorgulama, aile ve yerleşim yeri bilgileri, SGK kayıtları, çalışan dökümleri, GSM bilgisinden kişi veya kimlik bilgisinden telefon sorgulama işlemlerinin yanı sıra tapu, mükellef ve ada-parsel kayıtları gibi tamamen kişisel ve özel nitelikteki verilere ulaştıkları belirlendi.

UZAKTAN BAĞLANTIYLA KURULUM VE FİNANSAL AĞ DEŞİFRE OLDU

Yapılan incelemelerde, söz konusu yasa dışı sistemlerin avukatlık bürolarındaki bilgisayarlara AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan erişim programları aracılığıyla kurulduğu anlaşıldı. Sisteme girişlerde Google Authenticator gibi doğrulama uygulamalarının kullanıldığı ve hesapların büro içerisinden aktif şekilde yönetildiği tespit edildi. Sistemin satışı ve kurulumunu gerçekleştiren şüphelilerin yanı sıra, panel kullanım ücretlerinin aktarımında aracı olarak kullanılan banka hesapları da mercek altına alındı. Fatih Aslan, Muhammed Sefa Bircan, Talha Çorapçıoğlu, Kaya Aslan, Kurtuluş Hüneroğlu ve Ali Çorapçıoğlu adına kayıtlı hesaplara yapılan para transferlerinin yönü, miktarı ve sıklığı soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

31 AVUKATLIK BÜROSUNA EŞ ZAMANLI ARAMA KARARI

Elde edilen dijital ve mali deliller doğrultusunda İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararıyla, İstanbul genelinde faaliyet gösteren 31 avukatlık bürosunda arama, el koyma ve dijital inceleme yapılmasına hükmedildi. 4 Eylül 2026 tarihinde sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı arama işlemleri, Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi gereğince yetkilendirilmiş Cumhuriyet savcısı ve baro temsilcisi huzurunda yapıldı. Ekipler; panel sistemlerinin kullanımına ilişkin bilgisayarlar, cep telefonları, hard diskler ve benzeri dijital materyalleri imajlarını alarak veya mühürleyerek incelemeye aldı. Ayrıca panel hizmeti karşılığında gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerine ilişkin muhasebe kayıtlarına da el konuldu.

İŞLEM YAPILAN BÜROLAR

Haklarında arama ve el koyma tedbiri uygulanan avukatlık büroları ise şöyle sıralandı:

Akıncı Hukuk Bürosu

Akpolat & Koç Avukatlık Bürosu

Alaçal Hukuk Bürosu

Altınova Hukuk Bürosu

Anka Hukuk & Danışmanlık

Ateş Hukuk Bürosu

Aysel Eroğlu Hukuk Bürosu

Basri Hukuk Bürosu

Coşkun-Yıldız-Uzun-Kurt Avukatlık Ortaklığı / Portal Hukuk Bürosu

Demir Hukuk Bürosu

Denge Hukuk Bürosu

Doğuş Hukuk Bürosu

Doruk Hukuk Bürosu

Erol Ögünç Hukuk Bürosu

Fatih Ekrem Ekinci Hukuk Bürosu

Kaçmaz Hukuk Bürosu

Kulaklı Legal Hukuk Bürosu

Özbağ & Şentürk Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Proaktif Hukuk Bürosu

Sercan Hukuk Bürosu

Solmaz Partners Hukuk Bürosu

Söylemez & Koç Hukuk Bürosu

Ufuk Özkan Göker Hukuk Bürosu

Uluca Avukatlık Ortaklığı

Universal Hukuk Law & Consultancy

Yağmur Hukuk Bürosu

Yıldırır Hukuk Bürosu

Yıldız Avukatlık ve Danışmanlık

Yılkar Hukuk Bürosu

MCD Hukuk Bürosu

MSD Hukuk Bürosu

Kapsamlı soruşturma; Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde yer alan kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 327. maddesindeki devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme ve Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor. İddiaların niteliğine göre eylemlerin ayrıca bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve verileri bozma ya da yok etme suçları yönünden de değerlendirildiği ve incelenen dijital materyaller doğrultusunda sürecin genişleyebileceği vurgulandı.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARI AÇIKLADI

Söz konusu operasyonla ilgili detayları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın mahremiyeti bizim için dokunulmazdır!

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta hâline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez.

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde bu yasa dışı sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı ve abonelik sistemiyle kullandırıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak “borcunuz yasal takibe düştü”, “uzlaşma sürecini kaçırdınız”, “hakkınızda haciz işlemi başlatıldı” gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır.

Soruşturmanın ilk aşamasında yasa dışı sistemi kuran, işleten ve gelir akışında yer aldığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlemler yapılarak 10 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. Soruşturmanın genişletilmesiyle de yasa dışı panel sistemini kullandığına ilişkin somut deliller elde edilen 31 avukat hakkında bugün gözaltı kararı verilmiş, 39 farklı avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır.

Bu önemli soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapan hiç kimsenin yanına kâr kalmayacaktır."

Kaynak: Haberler.com