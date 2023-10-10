AA ve Polis Akademisi, Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen '23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi' gece kampı, AA ve Polis Akademisi yöneticileri tarafından ziyaret edildi. Eğitimde savaş muhabirlerine, zorlu coğrafyalarda ve şartlarda görev yapma becerileri kazandırılıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen "23. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" gece kampı, AA ve Polis Akademisi yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

Gazetecilik mesleğinin en zorlu alanlarından biri olan savaş muhabirliği için önemli bir fırsat sunan eğitim, Özel Harekat Başkanlığı Elmadağ Eğitim Üssü'nde devam ediyor.

Eğitimde en zorlu coğrafyalarda, en zor şartlarda görev yapma durumunda kalabilecek muhabirlerin, uzman kadrolar tarafından savaşın acımasız yüzüne karşı hazırlıklı olmaları sağlanıyor, kendilerini korumaları için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılıyor.

Eğitim, savaş ortamı ve şartlarının kursiyerlere tam olarak yansıtılabilmesi için gece de yürütülüyor.

Kursiyerlerin, "kişisel güvenlik ve intikal", "pusudan korunma yöntemleri" eğitimlerini icra ettiği sırada AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnal, AA Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş eğitim kampını ziyaret ederek kursiyerlerle görüştü.

"Savaşların tam merkezinde görev yapıyorlar"

Karagöz, burada yaptığı konuşmada, AA'nın birçok muhabirinin şu anda savaş bölgelerinde görev yaptığını belirtti.

Karagöz, "Savaş muhabirleri, simülasyonunu yaşadığınız şeyin gerçeğini yaşıyor. Bir grup arkadaşımız Ukrayna'da, bir grup arkadaşımız Suriye'de, savaşların tam merkezinde görev yapıyorlar." dedi.

Savaş bölgesinde hassasiyetle görevlerini icra eden muhabirlerin savaş muhabirliği eğitimi almış olduklarını kaydeden Karagöz, başta Polis Akademisi Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığı uzmanları olmak üzere program kapsamında ders veren tüm eğitmenlere teşekkür etti.

Dünyanın her geçen gün çatışmaların daha sık yaşandığı, savaşların daha acımasız olduğu bir sürece doğru ilerlediğine dikkat çeken Karagöz, şöyle devam etti:

"İşte burada, medya mensupları olarak görev yaparken önce kendi güvenliğimizi sağlayarak hayatta kalabilmek, ondan sonra da bu kutsal görevi, yani olup biteni dünyaya duyurma görevini yapmakla mükellefiz. Bu zorlu eğitimde sizlere başarılar dilerken gerçekten de ömür boyu unutulmayacak bir anı biriktirdiğinizi ifade etmek isterim. Bu tecrübe ömür boyu sizin yanınızda olacak. Umarım bu bilgileri, bu birikimi çok fazla kullanmak zorunda olmazsınız."

"Dünyada böyle bir programın benzeri yok"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı İnal da eğitim için AA ve Polis Akademisi Başkanlığı arasında çok ciddi bir işbirliği yürütüldüğünü vurguladı.

İnal, kursiyerlerin oldukça zorlu şartlarda eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Savaş kültürüyle kaçırma operasyonlarını, patlamayı ve çatışmayı gösteren kahraman özel harekatçı arkadaşlarımıza, Havacılık Dairemizin çok kıymetli pilotlarına ve personelimize, Kriminal Dairemizin çok kıymetli patlayıcı ve adli bomba uzmanı ve bubi tuzakları uzmanı arkadaşlarımıza, Koruma Dairemizin çok kıymetli su altı gruplarında görev yapan dalgıçlarımıza, çevik kuvvet eğitimi veren toplumsal olaylara müdahale gruplarının idarecilerine, Trafik Dairemizin ileri sürüş tekniği hocalarına teşekkür ediyoruz.

Bir de büyük desteğini gördüğümüz AFAD var. Bu program her ne kadar savaş muhabirliği programı olarak zikredilse de aynı zamanda zor şart muhabirliği. Bunun içerisinde yangınlar var, depremler var, seller var. Medya mensupları bu zorlu alanlarda da görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerinden arkadaşlarımız da var. Savaş kültürüyle ilgili bilgi veriyorlar. "

Programın gazetecilerin savaşın ortasında sağlıklı haber verebilmeleri, kendilerini koruyabilmeleri için düzenlendiğini belirten İnal, bu eğitimi alan muhabirlerin büyük bir şansa sahip olduklarını kaydetti.

İnal, "Dünyada böyle bir programın başka bir eşi ve benzeri yok. Polis Akademisi ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle yürütülen bu program dünyada sertifikalı programlar arasında ilk ve tektir. Buna benzer çok kapsamlı bir program yok. O yüzden bu programda, bu çatının altında ve bu eğitimin içinde olmak bir medya mensubu içinde bir şans." ifadelerini kullandı.