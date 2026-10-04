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AA Genel Müdürü Karagöz, Gazze'deki soykırımı en fazla duyuran ajans olduk dedi

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AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te habercilik ve yapay zeka üzerine konuştu. Karagöz, AA'nın yapay zeka etik kodlarına ilişkin rehber hazırlığını sürdürdüğünü, Gazze'deki soykırımı dünyaya en fazla duyuran haber ajansı olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Ajansın kuruluş felsefesinde hakikat arayışı olduğunu belirterek, "Hakikat arayışını küresel düzeyde sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze'deki soykırımı dünyaya en fazla, en güçlü, en etkili şekilde duyuran haber ajansı olduk." dedi.

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

AA Genel Müdürü Karagöz, Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı tarafından düzenlenen "KÜRE Konuşmaları" etkinliği kapsamında "Gündelik Bilginin Birikimi ve Aktarımı, Haber Almanın Hikayesi" başlıklı söyleşiye katıldı.

Karagöz, burada yaptığı konuşmada, habercilik ve medyada yapay zeka kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Haberin eski çağlardan bugüne kadar hayatın içinde olduğunu vurgulayan Karagöz, mağara resimlerinden dumana, hızlı koşuculardan at kullanan mesaj taşıyıcılara kadar çeşitli imkanların bu amaçla kullanıldığını ifade etti.

Haberciliğin tarihine ve geldiği sürece değinen Karagöz, telgrafı radyo dalgaları, televizyon, telefon ve internetin takip ettiğini, son olarak da yapay zekaya gelindiğini söyledi.

Karagöz, yapay zeka döneminde medya ve habercilikte önemli olanın güvenilirlik olduğunun altını çizerek, yapay zekayla verinin, bilginin, haberin hızının önemli olmadığı bir döneme girildiğini dile getirdi.

- "Gazze'deki soykırımı dünyaya en fazla duyuran haber ajansı olduk"

AA'nın 107. kuruluş yıl dönümünün gelecek aylarda kutlanacağını belirten Karagöz, "O günden bugüne çok şey değişmedi. AA'nın kuruluş felsefesinde bir hakikat arayışı, bir de emperyalizmle mücadele var. Hakikat arayışını küresel düzeyde sürdürmeye devam ediyoruz. Gazze'deki soykırımı dünyaya en fazla, en güçlü, en etkili şekilde duyuran haber ajansı olduk." diye konuştu.

AA'nın TEKNOFEST paydaşlığı

Anadolu Ajansının TEKNOFEST'in paydaşı olmasının kuruluş misyonuna da uygun olduğunu aktaran Karagöz, TEKNOFEST gençliğinin ilhamının, motivasyonunun yüksek olduğunu, TEKNOFEST rüzgarının ve kuşağının önünde hiç kimsenin duramayacağını kaydetti.

AA'dan yapay zeka etik kodlarına ilişkin rehber

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Karagöz, AA'nın yapay zekayı kullanım süreçleri konusunda, "Yapay zekayı etkin olarak kullanıyoruz. Ajans olarak yapay zeka etik kodlarına ilişkin bir rehber hazırlıyoruz." dedi.

Genel Müdür Karagöz, aşırı medya tüketimine ilişkin de "Bu trendin kısa bir süre sonra sönümleneceğini düşünüyorum. İnsanlar daha fazla bilgiye, içeriğe ihtiyaç duymayacaklar, tüketmek istemeyecekler. 5 yıl sonra bugünden daha az sosyal medya tüketeceksiniz. 10 yıl sonra bugünden daha az video içeriği tüketeceksiniz. Bu ister istemez insanın kendini koruma davranışı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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