Üye Girişi
Haberler

AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğraflar Fransa'da sergilendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğraflar, Fransa'da düzenlenen 'Visa Pour L'Image' festivalinde gösterildi. Coşkun'un çalışmaları, kutuplardaki küresel ısınmanın etkilerini gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansının (AA) Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğraflar, Fransa'da düzenlenen "Visa Pour L'Image" festivalinde gösterildi.

Fransa'nın Perpignan kentinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Avrupa'nın prestijli haber fotoğrafı festivali "Visa Pour L'Image" da Ukrayna Savaşı, 7 Ekim saldırıları sonrası Gazze'deki savaş, Haiti'deki kaos, İran'da kadınlar, 2024 Paris Olimpiyatları ve iklim değişikliği gibi konularda fotoğraf gösterimi yapıldı.

Festival kapsamında Campo Santo Manastırı'nda iklim değişikliği başlığı altında gösterimi yapılan fotoğraflar arasında, AA Foto Muhabiri Coşkun'un kutup seferlerinde çektiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" başlıklı fotoğraf dosyası da yer aldı.

Gösterimlerin takdiminde, Arktik bölgesinin bu yıl dünyanın geri kalanına kıyasla 4 kat daha hızlı ısındığı ve ağustos ayında kaydedilen sıcaklıkta 20,3 derece ile rekor seviyede artış yaşandığı hatırlatılarak, Coşkun'un Türkiye'nin Antarktika ve Arktik bölgesine düzenlediği bilim seferlerine eşlik ettiği belirtildi.

Coşkun'un Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda katıldığı seferlerde, Antartika ve Arktik bölgesinde buzulların bu yıl ikinci en düşük seviyesine ulaştığının gözlemlendiği aktarıldı.

Küresel ısınmanın sonuçlarının dünyanın geri kalanına kıyasla çok daha yoğun hissedildiği kutuplarda Coşkun'un çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Yılın olaylarına ilişkin ön gösterimde ise Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah ve Piero Cruciatti'nin kareleri de yer aldı.

AA Kıdemli Foto Muhabiri Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğrafların gösterime hak kazandığı festival kapsamında ayrıca, kentin ünlü mekanlarında 25 fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf sergileri, şehrin önde gelen tarihi ve turistik yerleri Couvent des Minimes, Dominicains Kilisesi, Caserne Gallieni, Ancienne Universite, Maison de Catalanite, Hotel Pams, Casa Xanxo, Tiers-Ordre Şapeli, Palais des Corts, Maison du Festival, Palais des Congres ve Campo Santo Manastırında sanatseverlerle buluştu.

Birçok kez Türkiye'nin Antarktika ve Arktik bölgesinde düzenlediği bilim seferlerine eşlik ederek kutuplarda benzersiz kareler yakalayan Coşkun, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda dördüncüsü düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde ve sekizincisi gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde de yer aldı.

Coşkun, çok sayıda ödüle imza attı

Anadolu Ajansı, dünyanın en büyük haber ajansları ile fotoğrafçılık alanında da rekabet eder hale gelirken foto muhabirlerinin yakaladıkları kareler, dünya basınında geniş yer buluyor ve bir dizi ödüle layık görülüyor.

Anadolu Ajansının başarılı foto muhabirlerinden Coşkun, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen MedFoto-Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda iki ödül almaya hak kazandı.

Coşkun'un "Yavru Deniz Kaplumbağalarının Kara Ölümü" isimli, 2021'de Suriye açıklarında meydana gelen petrol sızıntısı sonrası Hatay sahillerinde deniz kaplumbağası yavrusunu yansıttığı fotoğrafı yarışmanın büyük ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Coşkun, aynı yarışmada "Dünyanın Çöpü Akdeniz'de" isimli fotoğrafıyla "Koruma ve İklim Değişikliği" kategorisinde de ödül kazandı.

Dünyanın önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'ın (POY) Asya kıtası dalı olan POY Asia'da Coşkun'un "Gezgin Kuş Paçalı" isimli fotoğraf serisi ise "Günlük Hayattan Resimli Hikaye" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

AA'nın yapımcılığını üstlendiği ve Coşkun'un yönettiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" isimli belgesel de Toronto Bağımsız Kısa Film Yarışması'nda "En iyi Bağımsız Kısa Film" dalında ödül aldı.

Belgesel, ayrıca Miami Kadın Film Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Ajansı Kültür Sanat Festival Güncel Fransa Sanat Çevre Visa

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak?
title