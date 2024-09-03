AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğraflar Fransa'da sergilendi

Anadolu Ajansının (AA) Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğraflar, Fransa'da düzenlenen "Visa Pour L'Image" festivalinde gösterildi.

Fransa'nın Perpignan kentinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Avrupa'nın prestijli haber fotoğrafı festivali "Visa Pour L'Image" da Ukrayna Savaşı, 7 Ekim saldırıları sonrası Gazze'deki savaş, Haiti'deki kaos, İran'da kadınlar, 2024 Paris Olimpiyatları ve iklim değişikliği gibi konularda fotoğraf gösterimi yapıldı.

Festival kapsamında Campo Santo Manastırı'nda iklim değişikliği başlığı altında gösterimi yapılan fotoğraflar arasında, AA Foto Muhabiri Coşkun'un kutup seferlerinde çektiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" başlıklı fotoğraf dosyası da yer aldı.

Gösterimlerin takdiminde, Arktik bölgesinin bu yıl dünyanın geri kalanına kıyasla 4 kat daha hızlı ısındığı ve ağustos ayında kaydedilen sıcaklıkta 20,3 derece ile rekor seviyede artış yaşandığı hatırlatılarak, Coşkun'un Türkiye'nin Antarktika ve Arktik bölgesine düzenlediği bilim seferlerine eşlik ettiği belirtildi.

Coşkun'un Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda katıldığı seferlerde, Antartika ve Arktik bölgesinde buzulların bu yıl ikinci en düşük seviyesine ulaştığının gözlemlendiği aktarıldı.

Küresel ısınmanın sonuçlarının dünyanın geri kalanına kıyasla çok daha yoğun hissedildiği kutuplarda Coşkun'un çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Yılın olaylarına ilişkin ön gösterimde ise Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah ve Piero Cruciatti'nin kareleri de yer aldı.

AA Kıdemli Foto Muhabiri Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğrafların gösterime hak kazandığı festival kapsamında ayrıca, kentin ünlü mekanlarında 25 fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf sergileri, şehrin önde gelen tarihi ve turistik yerleri Couvent des Minimes, Dominicains Kilisesi, Caserne Gallieni, Ancienne Universite, Maison de Catalanite, Hotel Pams, Casa Xanxo, Tiers-Ordre Şapeli, Palais des Corts, Maison du Festival, Palais des Congres ve Campo Santo Manastırında sanatseverlerle buluştu.

Birçok kez Türkiye'nin Antarktika ve Arktik bölgesinde düzenlediği bilim seferlerine eşlik ederek kutuplarda benzersiz kareler yakalayan Coşkun, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda dördüncüsü düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde ve sekizincisi gerçekleştirilen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde de yer aldı.

Coşkun, çok sayıda ödüle imza attı

Anadolu Ajansı, dünyanın en büyük haber ajansları ile fotoğrafçılık alanında da rekabet eder hale gelirken foto muhabirlerinin yakaladıkları kareler, dünya basınında geniş yer buluyor ve bir dizi ödüle layık görülüyor.

Anadolu Ajansının başarılı foto muhabirlerinden Coşkun, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen MedFoto-Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda iki ödül almaya hak kazandı.

Coşkun'un "Yavru Deniz Kaplumbağalarının Kara Ölümü" isimli, 2021'de Suriye açıklarında meydana gelen petrol sızıntısı sonrası Hatay sahillerinde deniz kaplumbağası yavrusunu yansıttığı fotoğrafı yarışmanın büyük ödülüne layık görüldü.

Ayrıca Coşkun, aynı yarışmada "Dünyanın Çöpü Akdeniz'de" isimli fotoğrafıyla "Koruma ve İklim Değişikliği" kategorisinde de ödül kazandı.

Dünyanın önemli basın fotoğrafı yarışmalarından Pictures of the Year International'ın (POY) Asya kıtası dalı olan POY Asia'da Coşkun'un "Gezgin Kuş Paçalı" isimli fotoğraf serisi ise "Günlük Hayattan Resimli Hikaye" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

AA'nın yapımcılığını üstlendiği ve Coşkun'un yönettiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" isimli belgesel de Toronto Bağımsız Kısa Film Yarışması'nda "En iyi Bağımsız Kısa Film" dalında ödül aldı.

Belgesel, ayrıca Miami Kadın Film Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülüne layık görüldü.