Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu

Baba sözü dinlemeyen evlatlar 200 dönüm araziden oldu
Güncelleme:
Aksaray'ın 91 yaşındaki Ahmet Köse, ısrarlarına rağmen çocuklarının köye dönmemesi üzerine onlara bırakacağı 200 dönümlük arazinin 170 dönümünü satarak cami yaptırdı. Köse, geriye kalan 30 dönümü de satarak cami bakımı için harcayacak.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Ahmet Köse, çocuklarının ısrarlarına rağmen köye dönmek istememesi üzerine miras bırakacağı mal varlığını satarak cami yaptırdı.

MAL VARLIĞI İLE 5 MİLYONA CAMİ YAPTIRDI

İlçeye bağlı Ozancık köyünde yaşayan, eşi 16 yıl önce vefat eden, 7 çocuk babası Köse, 4 yıl önce son evladının da yanından ayrılmasıyla evde tek başına kaldı.

Farklı illerde farklı işlerde çalışan, evlenip yuva kuran çocuklarından tekrar köye gelerek yerleşmesini isteyen Köse'nin bu dileği gerçekleşmedi. Köse de çocuklarına miras bırakacağı mal varlığını satışa çıkararak hayır işlerinde kullanmaya karar verdi. Köse, evlatlarının karşı çıkmasına rağmen köydeki yaklaşık 200 dönümü bulan arazisinin 170 dönümünü satarak elde ettiği 5 milyon lirayla cami yaptırdı. Köse kalan 30 dönümlük arsayı da satarak cami bakımı için harcamayı planlıyor.

"SATTIĞIM ARSALARI HEP KENDİM ALMIŞTIM, BANA MİRAS KALMAMIŞTI"

Köse, AA muhabirine, 16 yıl önce eşini kaybettiğini ve zorluklarla mücadele ederek yaşamaya çalıştığını söyledi.

Gençliğinde inşaatlarda çalıştığını, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 yıldır tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım yanımdan gitti. Hepsinin bir işi var. Ben yalnız kaldım. Çocuklarıma 'yanımdan gitmeyin' diye çok söyledim ama kimse beni dinlemedi. 'Gelin yanımda durun, malım sizin' dedim kimse gelmedi. Ben öldükten sonra çocuklarım arsaları satacaktı, sağlığımda ben sattım. Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı. Arsaların neredeyse hepsini cami inşaatı için sattım."

"BİR DE ÇEŞME YAPTIRACAĞIM İNŞALLAH"

Köse, torunlarına da yanında kalmayı teklif ettiğini, karşılığında ev vereceğini taahhüt ettiğini ancak hiçbirinin kabul etmediğini anlattı.

Çocuklarının satışa karşı çıktığını ancak onları dinlemediğini dile getiren Köse, "Ben ölünce satıp malı çocuklarım yiyecekti, ben de ölmeden önce sattım hayrımı yaptım. Bir de çeşme yaptıracağım inşallah." diye konuştu.

"EKSİKLER İÇİN HESAPLAMALARIMA GÖRE 3 MİLYON LİRA DAHA HARCAYACAĞIM"

Köse, cami yaptırmak için tarlaları satışa çıkarınca arazilerin çok kıymetlendiğini, bu duruma kendisinin bile şaşırdığını belirtti.

Cami, lojman ve şadırvan için 5 milyon liradan fazla para harcadığını dile getiren Köse, "Caminin avlusuna taş döşeteceğim, ısıtması, minaresi ve elektrik işleri var. 30 dönüm tarlamı da bu eksikler için satacağım. Eksikler için hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Yorumlar (44)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Okul gerekiyor okul. Camii her mahallede var zaten. Camiiler boş. Okullarda çocuklar hala 3-4 kişi oturuyor.

Yorum Beğen262
Yorum Beğenme396
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilal B:

sen de okul yaptır, size engel olan mı var bu konuda beyinsizler

yanıt331
yanıt121
Haber Yorumlarıfatih çelik:

camilerin dolu olması gerekiyor sığırlar bu yüzden kız cocuklarınız milletin kucağında geziyor okulda terbiye öğretilmiyor islam öğretilmiyor zihniyetine sokm

yanıt183
yanıt107
Haber YorumlarıDepo Depo:

Ahiret yatırımı yapmış dayı.

Yorum Beğen275
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Emir:

İNSANLARIN İNANCINI YASAMASI ÇOK GÜZEL BİR DAVRANİŞ.BİR OKUL YAPTIRSA VE BİLGİLİ,EĞİTİMLİ DÜŞÜNEN KANDIRILMAYAN BİR İNSANLARA DİNİNİ ÖĞRETMEYE AARACI OLSA DAHA ANLAMLI OLURDU.YİNE EMEĞİNE SAĞLIK.

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme76
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunus:

Sende onu yaptır. Zoruna gitmesin. Tutan yok seni.

yanıt98
yanıt58
Haber YorumlarıDeniz:

100 yildir okullarimizda bilgili egitimli dusunen kandirilmayan uyusturu kullanmayan icki icmeyen Bosanirken birbirini oldurmeyen trafikte kavga etmeyen yan baktin deyip yoldaki adama saldirmayan, tecavuz etmeyen ....velhasili tertemiz sutten cikmis bir nesil yetisti..(!!!)

yanıt76
yanıt22
Haber YorumlarıWhite Turk:

Okulu siz niye yaptırmıyorsunuz? Siz dünyaya yiyip içip onları da çıkarmaya mı geldiniz? Trollüklerden kazandığınjz paralarla okul yaptırın.

yanıt13
yanıt6
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
