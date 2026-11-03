9 Kasım'da Antalya'da başlayacak COP31 için 26 bin güvenlik personeli görev yapacak

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( ANKARA ) - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ( Cop31 ) 9 Kasım'da Antalya'da başlamasına bir haftadan az süre kala kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hazırlıkları sürerken, resmi konferansın dışında çevre ve emek örgütleri de alternatif etkinlikler ve iklim yürüyüşü için hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, müzakere heyetleri, bilim insanları ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı konferansta iklim finansmanı, ülkelerin emisyon azaltım hedefleri, enerji dönüşümü ve uyum politikaları ele alınacak.

Cop31'in resmi programı 9 Kasım'da başlayacak. Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Konferans programında gıda, tarım ve sağlık; enerji ve ulaşım; finans ve ticaret; çocuklar, gençlik ve eğitim; bilim ve sanayi; okyanuslar, denizler, doğa ve arazi kullanımı ile insan ve sosyal kalkınma başlıkları yer alıyor. Yapay zekanın iklim politikalarındaki rolü, turizm ve kültürel miras da program kapsamında ele alınacak.

ANTALYA'DA 26 B İ N GÜVENL İ K PERSONEL İ GÖREVLEND İRİ LECEK

Cop31 kapsamında Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı toplam 26 bin personel görev yapacak.

Güvenlik planlaması Antalya Havalimanı, katılımcıların konaklayacağı oteller, konferans alanı ve heyetlerin kullanacağı ulaşım güzergahlarını kapsıyor.

Afet ve acil durum hazırlıkları kapsamında AFAD'ın 15 araç ve 120 personelle görev yapması planlanırken, sağlık hizmetleri için 110 ambulans, 300 sağlık personeli ve 31 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timi görevlendirilecek.

Katılımcıların etkinlik programları, ulaşım bilgileri, alan içi navigasyon, haber ve duyurulara ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan COP31 Türkiyemobil uygulaması da kullanıma açıldı.

MAV İ BÖLGE YAL NIZ CA KAY ITLI KAT ILI MC I LARA AÇ I K OLACAK

Resmi müzakerelerin yürütüleceği Mavi Bölge'ye yalnızca COP31 için kayıt yaptırmış katılımcılar girebilecek. Alanın güvenliğinden BM güvenlik birimleri sorumlu olacak.

Konferansın kamuoyuna açık bölümü olarak planlanan Yeşil Bölge'de ise sergiler, kurum ve şirket stantları, teknoloji tanıtımları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yeşil Bölge için ziyaretçi kaydı öngörülürken, erişim koşulları etkinliklere göre değişebilecek.

COP31'in destekçileri arasında enerji, çimento, inşaat, gayrimenkul, bankacılık ve teknoloji sektörlerinden şirketlerin bulunması ise bazı çevre örgütlerinin eleştirilerine konu oldu. Çevre örgütleri, geçmişte kömür madenciliği, taş ocakları ve kıyı yapılaşması gibi projeleri nedeniyle protesto edilen bazı şirketlerin iklim konferansında destekçi olarak yer almasını eleştiriyor.

PROTESTO VE GÖSTER İ HAZIRLIKLARI

COP31 hazırlıklarının bir diğer başlığını konferans sırasında düzenlenmesi planlanan gösteri ve yürüyüşler oluşturuyor.

Antalya Valiliği'nin 21 Ekim tarihli duyurusuna göre, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşleri önceden izin alınmaksızın düzenlenebilecek ancak bildirim, belirlenen toplantı alanları ve yürüyüş güzergahlarına ilişkin kurallara uyulması gerekecek.

Yabancıların gösteri düzenlemesi ise izne tabi olacak. Yabancı katılımcıların topluluğa hitap etmesi veya pankart taşıması durumunda en az 48 saat önceden bildirim yapılması gerekiyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Brezilya, Türkiye ve Avustralya direktörleri de COP31 öncesinde yaptıkları ortak açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkının konferansın BM kontrolündeki Mavi Bölgesi dışında da güvence altında olması çağrısında bulundu. Örgüt temsilcileri, COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nda katılımcıların Türkiye'nin "iç işlerine" karışmamasını öngören hükmün gazeteciler ve aktivistler üzerinde caydırıcı etki yaratabileceği görüşünü dile getirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de ekim ayında yayımladığı raporda, Türkiye'deki çevre savunucularının gözaltı, soruşturma ve para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını ve gazetecilerin bazı çevre protestolarını görüntülemesinin engellendiğini bildirmişti.

RESM İ Z İ RVEN İ N D IŞI NDA "HALKLAR I N İKL İ M Z İ RVES İ "

COP31 sürerken Antalya'da resmi konferansın dışında da bir dizi etkinlik düzenlenecek.

İklimi Değil Sistemi Değiştir Platformu ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla 14 Kasım'da iklim yürüyüşü ve miting yapılması planlanıyor. Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısına göre yürüyüş için katılımcılar saat 13.00'te Aydın Kanza Parkı'nda buluşacak ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlenecek.

Halkların İklim Zirvesi ise 15-18 Kasım tarihlerinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizatörlere göre yaklaşık 150 etkinliğin düzenleneceği zirveye 32 ülkeden konuşmacılar katılacak. Etkinliklerde doğa hakları, fosil yakıtlardan çıkış, enerji demokrasisi, barış ve gıda egemenliği gibi başlıkların ele alınması planlanıyor.

Sendikaların 12-14 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği Emek Meclisi'nde ise iklim politikalarının çalışanlar üzerindeki etkileri, işçi hakları ve enerji yoksulluğu tartışılacak.

COP31'in resmi müzakereleri 20 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: ANKA