Bağlama çalma hayalini 84 yaşında gerçekleştirdi

Burdur'da 84 yaşındaki Ali Gürcan, gençliğinden beri hayalini kurduğu bağlama çalmayı öğrenmek için ders almaya başladı. Almanya'da 35 yıl çalıştıktan sonra memleketine dönen Gürcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvanına sahip sanatçı Tahsin Yarar'dan eğitim alıyor.

BURDUR'da Ali Gürcan, hayatı boyunca istemesine rağmen imkan ve zaman bulamadığı için ertelemek durumunda kaldığı bağlama çalma hayaline, 84 yaşında ulaştı.

Almanya'da 35 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Burdur'a dönen Ali Gürcan, gençliğinden beri içinde ukde kalan bağlama çalmayı öğrenmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanına sahip sanatçı Tahsin Yarar'dan ders alıyor. Gürcan, "Yaklaşık 35 yıl Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra memleketime döndüm. Almanya'da bağlama çalmaya hevesim vardı ama çalışmaktan fırsat olmadı. Türkiye'ye döndükten sonra komşum Tahsin Yarar'dan ders almaya başladım. İnşallah, öğreneceğim" dedi. Her gün hevesle bağlama eğitimine gelen Ali Gürcan, "İki türkü çalmasını bile öğrensem bana yeter, moralim yerine gelse yeter" diye konuştu.

HİÇ BU YAŞTA ÖĞRENCİM OLMADI

Tahsin Yarar ise "Bu yaşta hiç öğrencim olmadı. Ben yıllarca ilkokul, ortaokul, lise düzeyindeki öğrencilere kurs verdim ama 84 yaşında bir öğrencim olmamıştı. Benim yeteneklerim ile kendi yeteneklerini harmanlayıp bağlama çalmasını öğreteceğim. Ali Gürcan herkese örnek olacak" ifadelerini kullandı.

