81 il şehit ve gazi ailesi Cudi Dağı'nda 'Terörsüz Türkiye' için buluştu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü destekleriyle Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğince düzenlenen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" programı kapsamında 81 ilin şehit ve gazi aileleri Cudi Dağı eteklerinde buluştu.

Şırnak'ta "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" programı kapsamında şehit ve gazi aileleri ellerinde Türk bayrakları, bulundukları ilin dövizleri ve "81 İl 81 Yürek" yazılı pankart ile Cudi Dağı Sefine Bölgesi Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Üs Bölgesi'nde konuşlu Cudi Dağı'nda şehit düşen 209 kişinin isminin bulunduğu Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti.

Burada aileler adına açıklama yapan Dernek Başkanı Hatice Atan, bin yıllık kardeşlik hukukuyla birbirine bağlanan bu topraklarda kenetlenerek ortak değerler etrafında geçmişte olduğu gibi bugün de geleceklerini birlikte inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin temelinin huzur, güven, dayanışma ve milli birlik olduğunu belirten Atan, şunları kaydetti:

"Bugün her zamankinden daha fazla ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklaştıran bir anlayışla hareket etmek zorundayız. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras, terörün gölgesinden uzak, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu güçlü bir Türkiye olacaktır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaktığı meşale, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin sarsılmaz iradesi, devletimizin kararlılığı ve toplumumuzun ortak vicdanıyla, birlik, kardeşlik içinde omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki birliğimiz gücümüzdür. Kardeşliğimiz geleceğimizdir. Hedefimiz Terörsüz Türkiye'dir."

"Bu tarihi yürüyüşe omuz vermeye devam edeceğiz"

Kökeni, kültürü ve düşüncesi ne olursa olsun, bu vatanı seven herkesin aynı geleceğin paydaşı olduğunu dile getiren Atan, "Huzurun, kardeşliğin ve ortak yaşam iradesinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi, yalnızca bir güvenlik politikası değil, milletimizin ortak idealidir" dedi.

Projenin amacının ülkenin dört bir yanından gelen şehit ve gazi ailelerini, sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerini ve vatandaşları ortak bir ideal etrafında buluşturmak olduğunu bildiren Atan, buluşmanın milletin ortak hafızasına, kardeşlik hukukuna ve birlikte yaşama iradesine bir destek niteliğinde olduğunu ifade etti.

Şırnak'ta yükselen bu sesin 81 ilin ortak vicdanının sesi olduğunu vurgulayan Atan, "Bu ses, ayrışmanın değil birleşmenin, çatışmanın değil kardeşliğin, umutsuzluğun değil geleceğe olan inancın sesidir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan her adımın yanında olmaya ve bu tarihi yürüyüşe omuz vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan bu projenin sonuna kadar arkasında duracaklarını bildiren Atan, şunları aktardı:

"Bugün en büyük teşekkürümüzü şehitlerimize, gazilerimize, Mehmetçiğimize, güvenlik güçlerimize yapıyoruz ve en büyük teşekkürümüzü dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a yapıyoruz. Çünkü başkanımızdan aldığımız güçle bugün huzur içerisinde buralara gelip ve 81 vilayetten gelenlerle annelerimize burada bu mesajı veriyoruz. İnşallah bütün dünya sesimizi duyacaktır. Cumhurbaşkanımız bu anlamlı projeye mesajını gönderdi. Sizlere selamları var. Birlik için toplandığımız için mesaj gönderdi. Bizler de burada sayın Cumhurbaşkanımıza Cudi Sefine'de şehitliğimizin önünde teşekkürlerimizi gönderiyoruz"

Atan, hayatını kaybeden bütün şehitlere rahmet, gazilere de sağlık diledi.

"İnşallah bu topraklarda terörün adı anılmayacak"

Ankara'dan gelen şehit Necati Sayın'ın kızı ve 15 Temmuz gazisi Ayşe Emine Özyiğit de 40 yıldır gelinemeyen, gezilemeyen topraklara huzur içinde gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"İnşallah bu topraklarda terörün adı anılmayacak, bu huzur devam edecek. Terörsüz Türkiye süreci bizim için büyük bir fırsat. Buraların huzur içinde olması şehitlerimizin ve şu an görev yapan kahraman Mehmetçiğimizin sayesinde. Burada bulunmaktan çok mutlu oldum." diyen Özyiğit, tekrar Şırnak'a gelmek istediğini belirtti.

Ankara'dan gelen şehit Rahmi Sarıgül'ün eşi Ayşegül Sarıgül ise 24 Haziran 1994'te eşinin Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olduğunu anlattı.

Sarıgül, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın destekleri Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği tarafından oluşturulan proje kapsamında Şırnak'a geldim. Burada düşüncelerim değişti. Daha önce gelmek istemediğim Şırnak'a iyi ki geldim diyorum. Burada yaşayan halkın kardeş olduğunu gördüm. Hepsi bizi canıgönülden karşıladı ve onların da çok acıları olduğunu gördüm. Biz yaşadık başkası yaşamasın. Ülkemiz terörsüz olarak bu şekilde devam etsin. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yaşayalım istiyoruz."

Şehit ve gazi aileleri daha sonra Sefine Bölgesinde Nuh'un Gemisi'nin indiği yer olarak rivayet edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti.