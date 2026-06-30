81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni nesil suç örgütleri, sokak çeteleri ve organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Gürlek, geçen hafta 81 ildeki 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen genelgenin ve ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların ardından bu sabah iki önemli operasyon için harekete geçildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençleri suça yönlendirdiği ve çetelerle bağlantılı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı operasyon başlatıldı.

5 MİLYAR LİRALIK KARA PARA TRAFİĞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı belirlendi.

MASAK raporlarına göre yaklaşık 5 milyar 66 milyon liralık kara para trafiğini yönettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

"FİNANSAL ŞAH DAMARLARINI DA KESİYORUZ"

Operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulunan Gürlek, "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz. Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Akın Gürlek, operasyonları yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile süreçte görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kamu düzenini hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.