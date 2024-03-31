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Yayın yasağı kalktı! İşte yerel seçimde ilk sonuçlar

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 19.20 itibarıyla seçimlere ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

YSK kararına göre 32 ilde 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde 08.00'de başlayan oy verme işlemleri de 17.00'de sona erdi.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, YSK önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "31 Mart 20024 tarihinde yapılan seçimlerde büyük özveriyle çalışan il ilçe seçim kurulu hakimlerimize personelimize ve sandık görevlilerine teşekkür ediyorum.

"YASAĞI DELEN YAYIN KANALLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK"

Ayrıca yayın yasağına riayet eden basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ancak biz açıklamadan yayın yasağını delen ve biz açıklamadan yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan yayın kanalları hakkında da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun."

Yayın yasağı kalktı! İşte yerel seçimde ilk sonuçlar

ERDOĞAN: ŞİMDİ OYLARA SAHİP ÇIKMA VAKTİ

Öte yandan; oy kullanma işleminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yayın yasağı kalktı! İşte yerel seçimde ilk sonuçlar

ÖZEL: ASLA REHAVETE KAPILMAYIN

İlk seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birazdan güzel haberler alacaksınız. Ancak asla rehavete kapılmayın. Son imzalı tutanak da teslim edilene kadar görevinizi sürdürün" dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

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Yorumlar (4)

Berkant Tezcan:

ülkemiz ve milletimiz için hayırlısı neyse o olsun hak eden kazansın.

47
1
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JY:

GOOOOLLLLL...... ISTANBUL'DA IMAMOGLU VURDU GOL OLDU BORU GIBI GIRDI.

19
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Dadaş Erzurumlu:

Balkon konuşması yok emekli intikam aldı

25
6
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recep kaya:

kuruldum bekliyorum

9
3
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