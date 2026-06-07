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8. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası, Konya'da tamamlandı

8. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası, Konya'da tamamlandı
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81 il ve KKTC'den 810 öğrencinin katıldığı 8. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali Konya'da tamamlandı. Takım sıralamasında Konya birinci, Rize ikinci, Denizli üçüncü oldu.

Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 810 öğrencinin yarıştığı "8. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Türkiye Finali" Konya'da sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF), Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen turnuvanın finali, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Müsabakalarda abluka, pentagon, motif, equilibrio, küre, kulami, mangala oyun kategorilerinde ilk ve ortaokul seviyesinde 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 810 öğrenciden dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Takım olarak Konya birinci, Rize ikinci, Denizli üçüncü, Ankara ise dördüncü oldu.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
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