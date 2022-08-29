752 günlük koma sonrası 'mucize' oldu, tamire bile başladı

ANTALYA'da, trafik kazası sonrası 752 gün kaldığı komadan çıktığında bilinci yerinde olmayan ve doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başlayan Semih Taşdemir (34), şimdi de çok sevdiği mesleğine geri döndü.

ANTALYA'da, trafik kazası sonrası 752 gün kaldığı komadan çıktığında bilinci yerinde olmayan ve doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başlayan Semih Taşdemir (34), şimdi de çok sevdiği mesleğine geri döndü. Ellerini kullanabilmesine 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdi cep telefonu tamiri yapıyor.

Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle beraber cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir'e arkadaşı, 2015 yılında aldığı yeni motosikletini göstermek için iş yerine geldi. Taşdemir, denemek istediği motosiklete binerek uzaklaştı. Bir süre sonra ileriden ses duyan Taşdemir'in yakınları, olay yerine gittiğinde kanlar içinde yerde yattığını gördü. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Taşdemir'in komaya girdiği ailesine söylendi. Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı.

Bu süreçteki en büyük destekçisi olan babasını yakın zamanda kaybeden Taşdemir, "Babam benim iyileştiğimi, yürüdüğümü görebilseydi keşke. Araba kullandığımı göremedi. Keşke babam bunları görebilseydi yanımda olabilseydi" dedi.