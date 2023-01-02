72 yaşındaki kanser hastası kadını bayıltana kadar dövüp, para ve altınlarını aldı

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde Habip Kölge (40), yalnız yaşayan ve kanser hastası olan Lütfiye Atbeyen'i (72) darbederek bayılttıktan sonra para ve altınlarını çalıp, kaçtı.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde Habip Kölge (40), yalnız yaşayan ve kanser hastası olan Lütfiye Atbeyen'i (72) darbederek bayılttıktan sonra para ve altınlarını çalıp, kaçtı. Dehşet anlarını anlatan Atbeyen, "Hiçbir şey söylemeden ağzımı kapatıp, dövmeye başladı. Yere düştüm, 'Allah'ını seversen bırak beni' dedim, bırakmadı. Belki 20 dakika dövdü" dedi. Gözaltına alınan Kölge tutuklandı.

Seyhan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve meme kanseri tedavisi gören Lütfiye Atbeyen, 25 Aralık günü saat 15.00 sıralarında banyoya girdi. Bu sırada eve gelen şüpheli, kapıyı çaldı ancak Atbeyen açmadı. Banyodan çıkıp, üzerini giyinen Atbeyen, kapıyı açtığında yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen kişiyle karşılaştı. Şüpheli, bağırmaması için kadının ağzını eliyle kapatıp, içeri sürükledi. Atbeyen'i dakikalarca darbeden şüpheli, kadının baygınlık geçirmesiyle yatak odasına gitti. Şüpheli, dolabın içindeki 4 bin TL, 6 çeyrek ile 1 tam altın ve ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Bu anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kölge, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Oğuzhan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.