7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladıMEMUR ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2024-2025'i kapsayan 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başladı.

7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri başladı

MEMUR ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2024-2025'i kapsayan 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başladı. Bakan Işıkhan, "Çalışmamızı tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki görüşmeye Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ile 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinden oluşan heyet temsilcileri katıldı. Bakan Işıkhan, kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladıklarını belirterek, "Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Kamu personelinin bizlerle olan diyaloğunun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla kamu görevlileri sendikacılığının ilerlemesi ve gelişmesi için yasal düzenlemeler yaparak sendikal gelişimi güçlendirdik. 'Birlikte yönetim' anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık" diye konuştu.

Yalçın, piyasa gerçekleri dikkate alarak değerlendirildiğinde günün şartlarına göre uygun teklif sunduklarını kaydederek, "Bu açıdan 1'inci yıla refah payı da dahil olmak üzere 3'er aylık dönemler olmak üzere teklifler sunduk. 2'nci yıla 6'şar aylık teklifler şeklinde teklifimizi sunduk. 3'er aylık teklif getirmemizin ana nedeni enflasyon ortamının memuru bu anlamda alım gücü zafiyetine uğratmaması için tabiri caizse bir sigorta görevi görecek. Toplamda 1'inci yıl yüzde 70, 2'nci yıl yüzde 40 olmak üzere yüzde 110 teklifle masaya gelmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.