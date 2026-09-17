BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bankaların hisse geri alımlarına ilişkin sermaye yeterliliği hesaplamasında esneklik sağlayan yeni bir karar aldı. BDDK'nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 11571 sayılı Kararı kapsamında, bankaların belirli şartlarla geri aldıkları kendi hisselerinin çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verildi.

BDDK tarafından alınan bu düzenleme ile Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bankaların gerçekleştirdiği hisse geri alım süreçlerinin desteklenmesi ve sermaye rasyoları üzerindeki baskının hafifletilmesi hedefleniyor.

GERİ ALINAN HİSSELER İÇİN YIL SONUNA KADAR ESNEKLİK

Karara göre bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar belirli hesaplamalarda indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak. Bu kapsamda söz konusu hisseler, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirilmeyecek.

KREDİ VE PİYASA RİSKİ HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMEYECEK

BDDK kararında, geri alım yoluyla edinilen kendi hisselerinin sermaye yeterliliği hesaplamasına ilişkin bir başka önemli düzenleme de yer aldı. Buna göre söz konusu hisseler, kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına da dahil edilmeyecek. Alınan karar, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra gerçekleştirdiği hisse geri alımlarını kapsıyor ve sağlanan muafiyet uygulaması 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.